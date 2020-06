Se billedserie Det var parkeringer som disse ved Åmarken Station, der var medvirkende til, at Hvidovre Kommune oprettede parkeringskontrol.

Send til din ven. X Artiklen: Opruster på parkeringskontrol Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opruster på parkeringskontrol

Vestegnen - 14. juni 2020 kl. 18:07 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvidovre ansætter flere til den kommunale parkeringskontrol. Brøndby er på vej med parkeringskontrol.

Mange bilister har svært ved at parkere efter reglerne, og det har fået flere og flere kommuner til at oprette parkeringskontrol.

Glostrup var først, og siden er blandt andet Hvidovre fulgt med. Nu tyder alt på, at man også i Brøndby vil få en parkeringskontrol.

For kommunerne er det blevet mere attraktivt at have en parkeringskontrol. Tidligere skulle kommunerne aflevere en stor del af indtægterne fra p-afgifterne til staten, og p-kontrollen kunne ligefrem give underskud. Med den nye udligningsordning kan kommunerne beholde en større del af indtægterne.

I Hvidovre har man nu besluttet at styrke parkeringskontrollen, som i dag består af en p-vagt på fuld tid. Der ansættes yderligere en p-vagt på halvtid, og desuden en administrativ medarbejder på halvtid.

Så mange fik en p-afgift Parkeringskontrollen i Hvidovre skrev den første p-afgift ud den 18. februar 2019. I løbet af 2019 blev der udskrevet 1.532 parkeringsafgifter, og det var mere end forventet.

I 161 tilfælde - det svarer til 9,5 procent - sendte bilisten en klage til Hvidovre Kommune efter han eller hun havde fået en p-afgift på 510 kroner. I langt de fleste tilfælde fastholdt kommunen dog p-afgiften.

Der er dog en generelt god stemning omkring p-kontrollen i Hvidovre. P-vagten har oplyst, at vedkommende generelt føler sig tryg og vellidt af borgerne.

Bilisterne i Hvidovre har flest udfordringer med at undlade at parkere eller standse på cykelstier og på p-pladser, der er reserveret til andre. De veje, hvor flest får en p-afgift, er på Gammel Køge Landevej og på Hvidovrevej - og så området ved Åmarken Station. I det hele taget bliver der udskrevet en del p-afgifter omkring stationerne.

I sin evaluering af parkeringskontrollen i 2019, har Hvidovre Kommune udarbejdet en top-5 liste over forseelser. Disse fem forseelser udgør tilsammen 1.057 af de 1.532 p-afgifter, der blev udskrevet i 2019.

Øverst på listen ligger parkering på cykelsti, fortov, gangsti mm, og parkering på en reserveret p-plads, afmærket med tavle. Disse to forseelser har hver trukket 231 p-afgifter.

Der er skrevet 223 p-afgifter for parkering uden for afmærkning. Parkering ud over tidsbegrænsningen eller urigtig indstillet p-skive har udløst 221 p-afgifter. Og så har 151 bilister fået en p-afgift for ulovlig parkering ved vejkryds.

Brøndby måske på vej I Brøndby har man flere gange diskuteret, om der skal oprettes et kommunalt parkeringskorps.

Senest blev det et nej fra Brøndby Kommunalbestyrelse sidste sommer. Nu gør de nye regler, hvor kommunen kan beholde en større del af indtægterne, det formentlig muligt at oprette et kommunalt parkeringskorps, uden det koster kommunen penge.

For at finde plads til parkering i Brøndby kan være en større udfordring flere steder, og dertil kommer ulovlig parkering.

Det betyder, at stadig flere grundejer- og boligforeninger henvender sig til kommunen for at kunne oprette private parkeringskorps for at dæmme op for parkeringsudfordringerne.

Kommunen har tidligere givet tilladelse til, at nogle få grundejer- og boligforeninger med private fællesveje, har kunne etablere parkeringskorps på private fællesveje. Kærlunden og Agerlunden har eksempelvis etableret parkeringskontrol, hvor det kun er muligt for udefrakommende at parkere i området i tre timer, mens der ingen tidsbegrænsning er for deres beboere.

På helt private veje har hverken kommunen eller politiet mulighed for at regulere en eventuel privat parkeringskontrol.

Fx har alle boligselskaberne i Brøndby Strand Parkerne etableret en kombination af betalingsparkering og parkeringskontrol på deres private p-pladser og veje.

Ulovlige parkeringer Nogle af disse parkeringsordninger kan medføre stigende problemer for afviklingen af den samlede trafik i kommunen, er vurderingen. Det skyldes, at udefrakommende har tiltagende vanskeligere med at finde p-pladser, og søger andre steder hen, hvor der ikke er parkeringskorps, hvorfor disse områder kan sande til. Derudover afføder det en tiltagende mængde søgetrafik, når folk kører rundt i et område for at finde en parkeringsplads. Endvidere kan det også afføde flere ulovlige parkeringer på eksempelvis brandveje.

På et møde i Brøndby Kommunalbestyrelse onsdag den 10. juni, skal politikerne drøfte oprettelse af et kommunalt parkeringskorps.

Det kan kontrollere på både offentlige veje og private fællesveje, som udgør langt størstedelen af kommunens vejstrækninger, Man undgår at skubbe problemet videre fra ét område til et andet og der opnås en mere helhedsorienteret løsningsmodel, der samtidig er ganske fleksibel i forhold til, hvor der ønskes indsatser.

Selv om der nu lægges op til, at Brøndby Kommune får et kommunalt p-korps, så sker det ikke lige med det samme. For det første skal der udarbejdes en nærmere redegørelse for retningslinjer for parkering og etableringen af et kommunalt p-korps, og for det andet skal p-korpset indgå i budgettet for 2021.

Et bud vil derfor være, at det først bliver næste år, at Brøndby får et p-korps.