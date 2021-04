Formanden for Tekniq Arbejdsgivernes regionale råd i Region Hovedstaden, Morten Nilsson opfordrer til, at man søger støtte til at få olie- eller gasfyr erstattet af en mere klimavenlig varmepumpe. Foto: Photographer Hanne Paludan Kristensen

Opråb: Der er ikke tid til grøn tøven

Vestegnen - 03. april 2021

Boligejerne i Region Hovedstadens motivation til at udskifte oliefyr og naturgas med et grønnere alternativ afhænger af økonomien. Men nu er der hjælp på vej - hvis man altså er hurtig på tasterne.

Formanden for Tekniq Arbejdsgivernes regionale råd i Region Hovedstaden, Morten Nilsson kommer nu med et opråb om behovet for, at boligejerne selv deltager aktivt i den grønne omstilling og gør opmærksom på, at det den 7. april bliver muligt at søge om støtte til det.

- Den 7. april er en vigtig dato for de mange boligejere i hovedstadsregionen, som har tøvet med at sige farvel til deres gamle oliefyr eller naturgas. Det er dagen, hvor man kan søge støtte fra Bygningspuljen, hvis man fx vil investere i energiforbedringer af hjemmet, siger Morten Nilsson i et debatindlæg.

250 millioner kroner er i spil ved den første af tre tilskudsrunder i år.

Gas- og oliefyr på Vestegnen Så mange gasfyr / oliefyr er der i hver kommune:



Høje-Taastrup: 1.980 / 440



Albertslund: 400 / 40



Glostrup: 2.900 / 160



Brøndby: 1.960 / 160



Hvidovre: 7.520 / 460



Rødovre: 5.380 / 340



Ishøj: 1.960 / 100

- Det lyder måske af meget, men i praksis vil beløbet være alt for lille til at dække behovet for de tusindvis af boligejere, som vil have del i pengene. Da et tilsvarende beløb blev gjort tilgængeligt sidste år, var alle pengene brugt på blot fire dage, og cirka 13.000 ansøgninger endte med afslag. Det gælder med andre ord om at være hurtig på tasterne, lyder det fra formanden, som fortsætter:

- For skal vi have gang i den grønne omstilling i regionens boliger, ja, så skal der penge på bordet.

Pris er en barriere I en befolkningsundersøgelse fra Tekniq Arbejdsgiverne svarede 42 procent af boligejerne i Region Hovedstaden, at netop prisen på installationen af varmepumpen var den største barriere.

Samtidig svarer 15 procent, at de har svært ved at gennemskue markedet.

- Derfor er det også en skidt idé at købe varmepumpen i det lokale byggemarked. I stedet bør du holde dig til autoriserede VE-installatører, der ved, hvad de har med at gøre og kan finde en løsning, som er tilpasset dine behov. Ellers risikerer du at stå skuffet tilbage med en pumpe, der ikke lever op til forventningerne, lyder opfordringen fra Martin Nilsson, som også opfordrer til at man benytter lejligheden til at omsætte de grønne ambitioner til handling.