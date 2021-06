Oppe på lakridserne: Vandt fornem guldmedalje

Meget stolte

- Vi er meget stolte. Da vi startede processen havde vi havde brug for at ryste posen - gentænke strategien og vores tilgang til at drive forretning. Kreativitet er kernen i alt, vi laver, og den har vi haft med igennem hele processen. Den sammen med en konstant lyst til at forny os og arbejde innovativt. Vi vidste at designet ville rykke noget, men præcis hvor meget kunne vi slet ikke have forestillet os, siger Johan Bülow, der er grundlægger og kreativ direktør hos Lakrids by Bülow.