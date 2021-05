Der er indgået en ny lokalaftale mellem Glostrup Kommune og Glostrup Lærerforening. Foto: Kenn Thomsen

Opnår enighed om ny lokalaftale

Vestegnen - 04. maj 2021 kl. 10:38 Kontakt redaktionen

Der var tilfredshed på begge sider af forhandlingsbordet, da en ny lokalaftale blev underskrevet. Det er en aftale, som vil sætte rammerne for lærernes og ledernes arbejde på Glostrup Skole.

- I Glostrup Lærerforening er vi glade for at kunne lande en aftale, der fastholder de elementer i den tidligere aftale, som vi synes har fungeret godt - og samtidig har vi med den nye aftale bygget på med nogle gode rammer for forberedelse og elevpausetid, siger Thomas Bo Jensen, formand for Glostrup Lærerforening.

Med aftalen på plads får lærerne og ledelsen på Glostrup Skole ro til i fællesskab at skabe nogle gode resultater for alle eleverne på skolens fem undervisningssteder.

Som der står i indledningen til aftalen, så er ønsket at udvikle en fleksibel skole med faglig ledelse tæt på lærernes daglige arbejde med eleverne. En attraktiv skole, som alle er stolte af og trygge ved - med en stærk og professionel læringskultur. Og det skulle der altså være endnu bedre muligheder for at lykkes med nu, hvor lokalaftalen er underskrevet.

- Vi er meget tilfredse med at have indgået en vigtig aftale med lærerforeningen i Glostrup. Det er en aftale, der vil skabe rammerne for nogle gode arbejdsforhold for alle lærere og ledere på Glostrup Skole. Kernen i aftalen er et godt og tillidsfuldt samarbejde lokalt mellem ledere og medarbejdere på kommunens skoleafdelinger, siger Jonas Wittendorff, centerchef for Glostrup Kommunes center for børn, unge og familier.