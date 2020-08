Opmærksom nabo: Indbrudstyve anholdt

To mænd er blevet varetægtsfængslet, efter de blev anholdt på fersk gerning under et villaindbrud i Rødovre natten til lørdag. Det oplyser Vestegnens Politi.

Natten til lørdag den 1. august kl. 03.36 kørte flere politipatruljer til anmeldelse om et igangværende indbrud i en villa på Rævebakkevej i Rødovre, efter en årvågen nabo havde set nogen luske rundt i et hus, hvor ejerne var på ferie.

Lørdag nat den 1. august ved 02.30-tiden kom en ubuden gæst ind i en stuelejlighed på Hvidovregade efter at have sat en stol under et åbenstående vindue. Intet blev dog stjålet.