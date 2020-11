Oplev det tæt på: Udsendte gik gennem ild og vand for Danmark

Udstillingen Gennem Ild & Vand kan opleves på Glostrup Bibliotek.

Vestegnen - 22. november 2020 kl. 18:12

Det bliver en helt særlig aften, når udstillingen "Gennem Ild & Vand, Udsendt Af Danmark" åbner på Glostrup Bibliotek mandag aften den 23. november.

Udstillingen handler om de mennesker, som Danmark har sendt ud til krig, kriser og katastrofer siden 1948. Udstillingen kan opleves frem til 4. december.

Gennem Ild & Vand er en mobil udstilling, der handler om danske udsendte soldater, sundheds- og beredskabsfolk samt politi siden 1948. Gennem Ild & Vand er et projekt i regi af den folkeoplysende forening "Folk & Sikkerhed" og sætter fokus på de udsendtes missioner fra 1948 og frem til i dag - det sker gennem personlige kortfilmsfortællinger, faktuel viden og forskellige artefakter.

Udover at høre en masse af Danmarks udsendtes fortællinger, kan man blandt andet tage på virtual reality-tur, på træningsmission i Irak og på øvelse med Jægerkorpset og Frømandskorpset. Man kan prøve Gennem Ild & Vands fysiske test med udrustning på, og man kan spille brætspillet Gennem Ild & Vand og løse verdens krige, kriser og katastrofer.

Gennem Ild & Vand er et forsøg på at skabe en mere nuanceret formidling omkring Danmarks internationale aktiviteter og herigennem øge forståelsen og anerkendelse af de mænd og kvinder, der vælger at lade sig sende ud til krig, kriser og katastrofer på vegne af Danmark.

På åbningsaftenen mandag den 23. november kl. 19-21 vil fire veteraner fra Glostrup og Vestegnen fortælle deres personlige historie om at være udsendt af Danmark, og efter en pause, er der mulighed for dialog mellem veteranerne og publikum. Der er også mulighed for at møde Glostrups nye veterankoordinator Jeanne Blyme.

Det er gratis at deltage i åbningsaftenen, men der er på grund af Covid-19-situationen kun plads til 70 personer. Man skal derfor tilmelde sig på forhånd på bibliotekets hjemmeside - og man skal huske mundbind.

Selve projektet Gennem Ild & Vand er blevet rigtig godt modtaget, fordi der kommer fortællinger frem, som aldrig er blevet fortalt før.

- Vi har forældre der skriver; tusind tak, nu forstår jeg bedre min søn. Eller veteranerne vender selv tilbage og siger; tusind tak, jeg har fået den anerkendelse, jeg har drømt om - eller som jeg ikke vidste, jeg havde behov for. Det er utroligt at opleve, hvor stor betydning det har for den enkelte, der fortæller historien, men også for alle de andre, der ser med, fortæller projektskaber Ann-Christina Salquist.