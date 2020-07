Man kan nu opleve Cirkusmuseet på en ny måde via en wepp-app. Foto: Cirkusmuseet

Send til din ven. X Artiklen: Oplev Cirkusmuseet på en ny måde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oplev Cirkusmuseet på en ny måde

Vestegnen - 10. juli 2020 kl. 07:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan lavede tryllekunstneren Truxa tankelæsning? Hvad er en hårhængerjonglør? Det kan man nu få at vide i Cirkusmuseets nyeste tiltag i form af en digital rundvisning.

Coronaen har haft mange konsekvenser i forhold til den måde, vi kan opleve på. Der skal holdes afstand, der skal sprittes af osv. Det har særligt givet nogle udfordringer på Cirkusmuseet i Hvidovre, hvor man, for en stund, blandt andet ikke må lave rundvisninger. Derfor har museet i samarbejde med firmaet Lystek udviklet en web-app, hvor man på sin egen telefon kan få nogle af de spændende historier, som museet byder på.

Museumschef Mikkel Knudsen fortæller:

- Vi har længe ønsket at bygge et ekstra lag på museumsoplevelsen, hvor vi kan fortælle nogle af de mange spændende, sjove og ukendte historier, som er svære at formidle i tekst, men som vi fortæller på vores rundvisninger. Og da corona-epidemien ramte Danmark, fik vi det nødvendige skub til at tænke ud af boksen. Samtidig opstod muligheden for at være med til at udvikle et helt nyt produkt i form af en web-app, som har resulteret i den nye oplevelsesdimension på museet, siger museumschefen.

Web-app'en fungerer ved, at man scanner en QR-kode med kameraet på mobilen. Herefter dukker der en fortæller frem på skærmen, og man kan nu høre den ønskede historie. Det er også muligt at tilgå historierne direkte fra web-appens hjemmeside, hvor man taster en kode de steder i udstillingen, hvor man vil høre en historie.

- Web-app'en har den store fordel, at du ikke skal downloade en app for at få den til at virke. Samtidig er den helt sikker at bruge i forhold til smittespredning, da du ikke skal røre ved andet end din egen skærm, noget der naturligvis er meget fokus på i denne tid, fortæller Mikkel Knudsen.

Web-app'en er gratis, og da museet også tilbyder halv pris på entrébilletten i sommerferien, er der her en rigtig god mulighed for at få en sjov og spændende museumsoplevelse for få penge.

Derudover har museet mange andre aktiviteter på programmet, som fx Sommersjov hvor man kan kaste sig over artisteriet samt Cirkusposen, som er fyldt med aktiviteter, skattejagter og snacks til en god og oplevelsesrig dag på museet.

Se www.cirkusmuseet.dk for museets sommerprogram.