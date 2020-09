Opkalder vej efter tidligere borgmester

Der har tidligere været stillet forslag om at omdøbe dele af vejstrækningen Brøndby Stadion til Borgmester Kjeld Rasmussens Plads. Det er dog ikke lykkedes at få BIF A/S med på idéen, og derfor kommer der nu et forslag om at ændre navnet på Brøndbyvester Boulevard til Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard.

Motivationen for at omdøbe strækningen er den store betydning tidligere borgmester Kjeld Rasmussen har haft for Brøndby Kommune som helhed, som det er vigtigt at markere for eftertiden. Kjeld Rasmussen var Danmarks længst siddende borgmester. Med solide stemmetal i ryggen, stor lokal tillid og bredt samarbejde var han en hovedaktør i at opbygge Brøndby Kommune fra en bar mark til en moderne kommune med et stærkt fællesskab med idrætten som omdrejningspunkt for visionen om et trygt og levende lokalsamfund.