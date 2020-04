Hos Vestegnens Politi patruljerer man i disse dage ved en stribe særligt udvalgte steder, for at sikre at folk bliver ved med at holde behørig afstand af hinanden. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Opfordring til borgere: Bliv ved med at holde afstand

Vestegnen - 28. april 2020
Af Lisbeth Jansen

I øjeblikket er der rundt om i landets politikredse særlig fokus på at patruljere ved en række såkaldte hot spots, som er udvalgte geografiske områder, hvor folk har en tendens til at samle sig på trods af myndighedernes retningslinjer om at holde afstand på grund af smitterisiko med coronavirus. Også hos Vestegnens Politi fortsætter man med at holde øje med de særligt udvalgte områder, som på Vestegnen tæller blandt andet Hvidovre Havn, Brøndby Havn, Vallensbæk Havn samt Ishøj Havn.

Dog meddeler Vestegens Politi på Twitter, at borgerne er gode til at følge anvisningerne, når politiet er forbi. ”Vi slækker heller ikke i dag fokusved vores hot spots – tværtimod! Til nu har I været rigtig gode til at følge anvisningerne og holde afstand. Bliv ved med det og vis hensyn til andre. Vi holder sammen hver for sig og undgår smittespredning,” lød beskeden på Twitter her til formiddag fra vagtchefen ved Vestegnens Politi.

En lignende besked kom fra politiet mandag, der her opfordrer til, at man bliver ved med at bruge sin sunde fornuft, når man færdes ude. Derudover har Vestegnens Politi også et øje på Ikea i Taastrup. Fordi møbelkæden valgte at genåbne sine butikker mandag den 27. april, er der lange køer ved butikken i Taastrup, men indtil videre holder folk den behørige afstand.