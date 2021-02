Ældre der er berettiget til at blive vaccineret, behøver ofte hjælp til at finde invitationen og booke tid og derfor opfordres pårørende og venner til at hjælpe. Foto: Thomas Olsen

Opfordring: Hjælp ældre med at bruge e-Boks og NemID

Ældre Sagen har fornyelig udtrykt bekymring over, at mange ældre ikke ved, hvordan de finde oplysninger om covid-vaccination. Ikke alle ældre er gode til at bruge e-boks og NemID og får derfor ikke information om planlagt vaccination. De har desuden svært ved at booke tid digitalt og får måske ikke vaccinen, når det er deres tur.