Sopranen Elsebeth Dreisig er en af de operasangere, der er med, når der er operakoncert under åben himmel i Hvidovre den 6. september. Her ses hun i en anden sammenhæng. Foto: Thomas Olsen

Operakoncert i det fri

Hvidovre Kulturråd inviterer til opera under åben himmel den 6. september på amfiscenen på Byvej 90 i Hvidovre.

Sopran Elsebeth Dreisig, der i denne sæson har høstet stor anerkendelse for sine roller på Det Kongelige Teater og på den Jyske Opera, flankeres af to unge kometer - Elsebeths egen datter, sopranen Marie Dreisig, og tenoren Adam Frandsen, der er uddannet i USA og allerede har haft markante operaroller herhjemme og i udlandet.

Koncerten vil byde på masser af storladen og inderlig musik, fra både operaens, operettens og musicalens verden. Det hele kædes sammen af konferencier Torben H.S. Svendsen, der gennem 15 år er kendt for sin veloplagte, humoristiske og indlevende måde at guide publikum igennem Københavns Kantatekorets nytårskoncerter på. Den musikalske ledsagelse er lagt i trygge hænder hos pianisten Jørgen Ellegård Frederiksen.

Der spilles to sæt.

Der vil være åbent ved amfien fra kl. 12, hvor man har mulighed for at spise sin medbragte frokost i det fri. På grund af corona kan man ikke købe mad- og drikkevarer på pladsen.