Opera udskudt: Se eller gense billeder fra sidste års succes

Vestegnen - 07. august 2020 kl. 06:57 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse dage skulle amfiteatret i Hedeland have genlydt af smukke opera-toner, når Opera Hedeland skulle have opført Verdis Rigoletto den 7., 14. og 15. august. Men det fik coronaudbruddet og de medfølgende restriktioner sat en stopper for, så publikum må vente et år på at opleve den populære opera under åben himmel. Den bliver i stedet opført den 6., 13. og 14. august 2021.

I mellemtiden kan du i billedgalleriet nyde billederne fra sidste års store succes, Carmen, som blev en af operaens bedst sælgende forestillinger. Premieren var totalt udsolgt, hvor de 3.049 publikummer fik et festfyrværkeri af en opera, og salget af billetter overgik de seneste 10 års forestillinger i amfiteatret.

På grund af den store efterspørgsel på billetter, besluttede Opera Hedeland også at åbne generalprøven for et betalende publikum, hvor overskuddet gik til Mødrehjælpen.

Det blev som ofregående år en god oplevelse med Opera Hedelands altid høje kvalitet i musik og sang, og hvor især Andrea Pellegrini trådte uimodståelig stærkt igennem som Carmen. Samtidig fik publikum også en spektakulær scenografi og et flot show.

Opera Hedeland har valgt at rykke opførelsen af Verdis "Rigoletto" til august 2021. - Det er naturligvis sørgeligt, og det er et savn, at vi skal undvære vores publikum i år. Vi havde forhåbninger om at kunne gennemføre de tre forestillinger, men nu er der kommet en klar udmelding. Derfor tilbyder vi alle, der har købt billetter, at de kan beholde deres plads i 2021. Det er samme forestilling, med samme kunstnere, samme opsætning og samme produktion, siger operachef Claus Lynge. Der er mere om operaen og det praktiske på www.operahedeland.dk

