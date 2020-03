Opera Hedelands direktør og operachef, Claus Lynge, forventer at gennemføre alle opførelser af Verdis Rigoletto til august. Bliver det nødvendigt at aflyse, kan købte billetter refunderes. Her Claus Lynge fotograferet foran amfiscenen forud for premieren på Lucia di Lammermoor i 2018. Foto: Mikal Schlosser

Opera-billetter er corona-resistente

Opera Hedeland har lagt en handlingsplan for sommerens forestillinger i lyset af corona-epidemien. Teatret regner med at gennemføre alle forestillinger, men har samtidig sikret sig, at billetter kan refunderes, såfremt aflysning bliver nødvendig.

- For det første er det vigtigt at sige, at vi for nuværende kører, som om der er grønt lys. Vi arbejder ud fra, at faren er drevet over til august og tillader os på den baggrund at glæde os til en flot premiere på Rigoletto, siger direktør og operachef, Claus Lynge.