Se billedserie Billedet er taget, da publikum forlod amfiteatret efter Carmen-opførelsen i 2019. Hvis alt går vel, vil der igen være publikum og opera i Hedeland i aúgust. Foto: Claus Lynge

Send til din ven. X Artiklen: Opera Hedeland gør sig klar til at spille Rigoletto i august Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opera Hedeland gør sig klar til at spille Rigoletto i august

Vestegnen - 06. april 2021 kl. 18:01 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

- Vi regner med, at det bliver muligt at spille igen til sommer, hvor vi må gå ud fra at vaccineprogrammet er udrullet, siger operachef Claus Lynge,

Verdis Rigoletto er på programmet til sommer. Denne forestilling var oprindeligt planlagt til at blive opført i 2020, men da det ikke var muligt, er den blevet flyttet til i år.

- Det bliver slowcooked opera - en rigtig god simreret, siger Claus Lynge med et smil.

- Vi har haft meget god tid denne gang og har haft mulighed for at raffinere ud i detaljen. Derfor regner vi med, at få en gennemarbejdet og meget fin forestilling, siger operachefen.

Rigoletto spiller 6., 13. og 14. august.

Han ser det som en stor fordel, at operaen holder til udendørs.

- Vi har meget gode muligheder for at undgå smittefare. Vi har allerede fjernet 300 stole og vi vil sørge for at de selskaber, der kommer sammen, sidder sammen, men med afstand til andre. Desuden har vi halvanden meter imellem vores rækker, så de fysiske forhold er gode hos os. Når vi skal lukke folk ind, vil vi sørge for at have en logistik der gør, at ingen står klumpet sammen. Vi har en frivillig tilknyttet, der samtidig er overlæge og han har helt styr på, hvordan man overholder alle restriktioner, siger Claus Lynge.

På nuværende tidspunkt har operaen holdt sit første møde på Zoom og Claus Lynge ser frem til det videre arbejde.

- Jeg kan godt løfte sløret for, at vi har transformeret historien om Rigoletto om til et grumt eventyr på linje på dem man kender fra Grimms eventyr og 'Den store Bastian'. Det bliver et eventyrunivers med meget frie rammer; vildere, ondere og mere ekstremt. Vores styrke er, at vi viser udendørsforestillinger og vi forsøger at opnå en symbiose mellem det, der sker på scenen og naturen omkring os. Vi er efterhånden blevet kendt for at have en særlig effekt i forestillingen, som overrasker publikum og igen i år har vi fundet på noget, men jeg vil ikke røbe hvad, siger Claus Lynge.

Har beholdt tilskud

Opera Hedeland har ikke, som mange andre kulturinstitutioner, lidt store økonomiske tab som følge af coronakrisen.

- Heldigvis har vi beholdt vores tilskud og vi brugte sommeren på at få udført nogle vigtige vedligeholdelsesarbejder, blandt andet fik vi lagt nyt gulv i orkestergraven, siger Claus Lynge, som dog synes, det var en mærkelig sommer at komme igennem, fordi han plejer at være fuldt beskæftiget med opera hele sommeren.

- Mine børn var glade, for de så mig mere. Jeg var i sommerhus fem uger i træk og det har jeg aldrig prøvet før. Jeg savnede operaen, men synes, vi fik brugt ventetiden fornuftigt, siger han.

Digital opera

En produktion blev dog mulig sidste år og det var en ny måde at vise opera på, der her blev prøvet af.

- Vi afprøvede et nyt digitalt format med vores udgave af Susanna og Figaros Bryllup. Den blev optaget i Riddersalen på Roskilde Kloster og blev faktisk en succes. Vi havde 10.000 downloads deraf 100 på skoler. Det er vi godt tilfredse med - ikke mindst fordi det er lykkedes at få den ud til et par tusinde børn, som for os er en meget vigtig målgruppe, siger Claus Lynge.

Og børnene bliver også i denne sæson tilgodeset. For i den nye fireårige aftale, som Opera Hedeland har indgået med de tre kommuner Greve, Høje-Taastrup og Roskilde samt Slots- og Kulturstyrelsen, indgår også en børneforestilling.

- Vi har allerede prøvet formatet af med vores Carmen-forestilling forrige år. Vi laver en miniversion af den store opera specielt for børn. Og den får alle skolerne i vores tre kommuner mulighed for at komme ud at se. Det har været fantastisk at se, hvor begejstret børnene tog imod Carmen og hvor stille og opmærksomt de fulgte med i, hvad der foregik på scenen. Derfor glæder vi os til at lave den slags forestilling igen.

I den nye aftale har vi også forpligtet os til at lave en vinterproduktion, som igen bliver en opera der kan streames, ligesom Susanna og Figaros Bryllup, forklarer operachefen.

Gang i billetsalget

Billetsalget er allerede i gang til Rigoletto og det glæder Claus Lynge meget at se, at der allerede så tidligt på sæsonen bliver solgt mange billetter.

- Der blev allerede solgt en del billetter i januar og februar, så det tegner rigtig godt, slutter han.