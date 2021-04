Kulturhuset Viften får både ny musikskole og bistro tilknyttet. Begge dele er under opførelse.

Open call: Kunst til ny musikskole

Vestegnen - 22. april 2021 kl. 08:27

Rødovre Kunstråd inviterer nu alle professionelle kunstnere med interesse og erfaring for kunst i det offentlige rum til at deltage i et open call. Kunstrådet ønsker forslag til et blivende kunstværk til foyeren på Rødovres nye musikskole.

- I Rødovre ser vi kunsten som en vigtig del af vores liv og hverdag. Derfor sørger vi for at tænke den ind, når vi udvikler vores fælles pladser, parker og opfører bygninger. Når kunsten optræder i samspil med sine omgivelser, formår det at samle os og skabe et mødested og et fællesskab, siger formanden for kultur- og fritidsudvalget i Rødovre, Lene Due.

Rødovre Kunstråd ønsker til open call at modtage enkle og konkrete idéforslag, der i skitseform beskriver kunstværkets grundlæggende idé, form, materiale, størrelse og udtryk. Det er et krav, at værket er et blivende kunstværk og gerne skabt specifikt til den nybyggede musikskoles foyer. Artiklen fortsætter under boksen

Tidsplan for projektet 01.05.2021: Deadline for indsendelse af idéudkast i form af én pdf til kunstraadet@rk.dk



11.05.2021: Rødovre Kunstråd udvælger 3-6 kunstprojekter/kunstnere, der skal fremlægges for rådet.



24.06.2021: De udvalgte projekter fremlægges for Rødovre Kunstråd.



25.06.2021: Rødovre Kunstråd afgør, hvilke værker de vil anbefale til udførelse.



17.08.2021: Kultur- og fritidsudvalget beslutter endeligt, hvilke værker de ønsker udført til Rødovre Musikskole.



Kunstnerne offentliggøres i forbindelse med indvielsen af Rødovre Musikskoles nye lokaler, der er planlagt til at finde sted i september 2021.



31.12.2021: De nye værker forventes udført inden udgangen af 2021 eller umiddelbart efter årsskiftet.



Læs mere om, hvad et idéudkast skal indeholde, hvordan det honoreres, og hvordan det bliver bedømt på: www.rk.dk/oplevroedovre/byens-kunst/kunstvaerker/om-byens-kunst/ny-kunst-til-roedovre-musikskole



Spørgsmål kan sendes til Rødovre Kunstråd på mail på kunstraadet@rk.dk og besvares af rådets sekretær Anni Lave Nielsen.



Fællesskabet i foyeren Foyeren er et helt centralt rum i den nye bygning, der fremover vil byde alle musikskolens brugere og gæster velkommen.

Rummet er et åbent gennemgang- og opholdsrum og fungerer i praksis som fordelingsrum til de ni øvelokaler, koncertsalen og undervisernes faciliteter. Her vil forældre, bedsteforældre og elever på musikskolen opholde sig før og efter undervisningen.

- Vores musikskole danner ramme om et fællesskab, hvor kreativiteten og inspirationen blomstrer. Det er vores forventning, at et kunstværk kan spille ind i det fællesskab som katalysator for kreativiteten og give både brugere og besøgende noget at mødes over og tale om, siger Lene Due. Artiklen fortsætter under boksen

Rødovre Musikskole Rødovre Musikskole underviser på alle folkeskoler i 2. og 3. klasse, og cirka 400 børn og unge går derudover til frivillig musik på musikskolen.



På musikskolen er der soloundervisning i de gængse instrumenter og sang samt sammenspil, kor, teori, komposition og rytmik. Året igennem afholdes der mange koncerter.



Den nye musikskole er tegnet af arkitekt Erik Nobel og er sammenhængende med Kulturhuset Viften. De lyse åbne rum med store glasfacader vender ud mod Rødovre Rådhusplads samt Rødovre Rådhus og Rødovre Bibliotek, der begge er tegnet af Arne Jacobsen.



Byggeriet af musikskolen står til indvielse i september 2021. Dens placering på Rødovre Rådhusplads har givet anledning til, at man i udformningen skriver bygningen ind i historien, der er skabt om Arne Jacobsens rådhus og bibliotek. Byggeriet vil derfor blandt andet være kendetegnet ved en farvesætning, der følger Arne Jacobsens farveskala skabt til Rødovre Rådhus.