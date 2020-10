Opdateret: To trafikuheld: Motorvej lukket

Vestegnens Politi oplyser nu, at der igen er helt åbent for trafik på Amagermotorvejen i begge retninger.

I første omgang var nødsporet og en enkelt vognbane spærret af redningsarbejdet, men det blev nødvendigt med en total spærring.

Det skyldtes, at der i modsat retning på Amagermotorvejen skete et trafikuheld lige over for, da bilister havde travlt med at kigge på det første uheld. Uheldet skete i venstre vognbane, og personer søgte derfor ind i midterrabatten.