Opdateret: Skyderi: Politiet massivt til stede

Der har torsdag aften muligvis været en skudepisode i Ishøj.

Der var tidligere meldinger om, at en ambulance var kørt af sted med politieskorte, men netop nu har Vestegnens Politi oplyst, at ingen personer er blevet ramt.

Kort før klokken 21 bekræfter vagtchef Torben Wittendorff fra Vestegnens Politi forløbet.

- Klokken 17.36 får vi en anmeldelse om skud. Det viser sig, at der har været en hændelse mellem to personer. Både anmelderen og et andet vidne oplyser, at der er blevet afgivet skud i den forbindelse. Vi har dog ikke på nuværende tidspunkt fundet dokumentation på, at det også er tilfældet, men vi går i øjeblikket ud fra, at det er tilfældet, oplyser vagtchefen.

Den ene af mændene er i forbindelse med hændelsen blevet ramt i hovedet på en eller anden måde, og er derfor kørt på hospitalet til tjek - eskorteret af politiet. Der er dog ikke tale om noget alvorligt.

Den anden mand er flygtet fra stedet, og ham leder Vestegnens Politi efter. Derfor er politiet også til stede i flere områder af Ishøj.

Vestegnens Politi er massivt til stede og har afspærret et større område ved Vildtbanevej og Gildbrovej.

Blandt andet er politihunde sat ind for at søge efter spor.

- Vi vil være massivt til stede et stykke tid endnu. Vi skal have fundet ud af, hvad der er hoved og hale i det her, siger vagtchefen.

Vestegnens Politi opfordrer folk til at ringe, hvis de har set noget eller i øvrigt har oplysninger. Vestegnens Politi kan kontaktes døgnet rundt på telefon 43861448.

Vestegnens Politi sendte lidt tidligere torsdag aften denne melding ud:

"Vi er til stede ved Gildbrostien i Ishøj med flere patruljer, i forbindelse med en anmeldelse om afgivelse af et skud. Ingen personer ramt. Vi efterforsker bredt og afhører vidner. Vi vil være massivt til stede i Ishøj indtil videre. Vi har ikke yderligere oplysninger."