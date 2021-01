Opdateret: Dement mand er fundet i bus

Kjelds datter Mia har også efterlyst sin far.

Hun fortæller i et opslag på Facebook, at hendes far Kjeld Vejleby gik fra Gildhøjhjemmet fredag morgen cirka klokken 7.30.

Hun oplyser også, at Kjeld er dybt dement og ikke kan klare sig selv.

Mia har selv cyklet Brøndby rundt for at lede efter sin far. Hun udelukker ikke, at han har taget et tog et sted hen.

Vestegnens Politi oplyser sent fredag eftermiddag, at Kjeld ved middagstid muligvis er set omkring Strandesplanaden i Brøndby Strand.

Beboere i dette område må gerne kigge ekstra godt efter Kjeld, lyder opfordringen fra politiet.

Har man oplysninger eller ser Kjeld, skal man ringe til Vestegnens Politi på telefon 43861448.