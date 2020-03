Onlinesupermarked på Vestegnen har fået ekstremt travlt

- Hos nemlig.com har vi stor respekt for den alvorlige situation, vi alle befinder os i, og vi støtter op om de tiltag, myndighederne har taget for at begrænse smitterisikoen for corona i Danmark. Vi gør alt, hvad vi kan, for at kunne imødekomme og hjælpe alle, der måtte ønske at få deres varer leveret af nemlig.com, afslutter Stefan Plenge.