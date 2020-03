Se billedserie Nemlig.com har brug for flere medarbejdere. Foto: Kim Rasmussen

Online supermarked søger 200 medarbejdere

Vestegnen - 18. marts 2020 kl. 15:33

Hvis du leder efter et arbejde, skal du måske overveje at se mod Brøndby. Her har det virtuelle supermarked nemlig.com fået ekstremt travlt, efter landet begyndte at lukke ned, og fysiske indkøb blev noget mere bøvlet.

Den uge, hvor statsministeren tonede frem på skærmen og erklærede, at dele af landet nu ville lukke ned, fik virksomheden over fire gange så mange kunder, som de normalt ville få på en uge. Samme uge håndterede virksomheden 35% flere varer, end de gjorde på en almindelige uge, inden coronavirussen kom til Danmark.

Afholder 150 jobsamtaler om ugen Derfor søger de nu endnu flere hænder til at hjælpe. Lige nu er der slået 200 stillinger op alene i pakkeriet. Og det er faste stillinger, så der er ikke nogen udløbsdato på kontrakterne. Det er dog vigtigt, at du har en god fysik, da du skal gå rundt hele dagen. Og så skal du både kunne tale og forstå engelsk.

Hos nemlig.com har de lige nu fået 400 ansøgninger og regner med at afholde 150 jobsamtaler per uge den kommende tid. Samtidig har de denne uge intet mindre end 30 vikarer, der starter i firmaet for at hjælpe i pakkeriet og i afdelingen for kundeservice.

Hav godt med tålmodighed Og så søger firmaet faktisk også medarbejdere til andre afdelinger af virksomheden.

Der er bare et lille men – du skal altså væbne dig med tålmodighed og måske have en kande te parat, før du går ind på siden for at læse om stillingerne. Der er nemlig så meget pres på nemlig.com, at du vil blive stillet i en online kø for at gå ind på siden. Men stillingere er også slået op via LinkedIn og Facebook, og fra næste uge vil de også kunne findes på jobsiden Jobindex.