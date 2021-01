Se billedserie Skovarbejderne er i gang med udtynding i Brøndbyskoven.

Send til din ven. X Artiklen: Omfattende træfældning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Omfattende træfældning

Vestegnen - 09. januar 2021 kl. 18:28 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Seks skovarbejdere med motorsave og en traktor bryder stilheden i den nordlige del af Brøndbyskoven, der strækker sig på begge sider af Park Allé i Brøndbyøster.

Et udtyndingsprojekt er gået i gang, og det har skabt stor interesse, undren og debat blandt naboer og brugere af skoven.

Forløbet har nemlig ikke været lige efter bogen...

Det var en nabo og bruger af skoven, Julie Søgaard som reagerede over for Brøndby Kommune, da hun så, hvad der var gang i.

Næsten samtlige træer på begge sider af midterstien var enten fældet, eller havde fået et kryds som tegn på, at de skulle fældes. Og der blev også fældet en masse træer på de øvrige arealer.

- Som jeg så det, blev der udtyndet, som om det er en produktionsskov, og ikke som et middel til øget biodiversitet, fortæller Julie Søgaard.

- Det er en massiv udtynding, som vil præge skovens udtryk i flere årtier fremover, tilføjer hun.

I sin henvendelse til Brøndby Kommune spurgte hun også til, hvordan det kan flugte med kommunens 2030-strategi, der blandt andet indeholder denne målsætning: »Vi vil bevare og udvikle Brøndbys natur og grønne områder. En øget biodiversitet er både et mål i sig selv og et middel til at fremme oplevelsesværdien og borgernes sundhed og trivsel. Ved at gøre de grønne områder og byrum attraktive og tilgængelige, kan de danne gode rammer om aktiviteter og fællesskaber.«

Almindeligt med udtynding Netop Brøndbyskoven er et af de store og stærkt benyttede naturområder.

Brøndbyskoven er anlagt fra 1952 på den gamle Engtoftegårds jorde, og er siden blevet udvidet blandt andet nord for Park Allé. Træerne blev plantet løbende frem til 1960. Artiklen fortsætter efter billedet

Det er almindeligt, at der sker udtynding i denne type menneskeskabte skove - det sker blandt andet også i Vestskoven.

I Brøndbyskoven sker der hvert år udtynding i forskellige områder. Målet er at skabe lys og luft, så der kommer mere underskov, og dermed øge biodiversiteten.

Det afgørende er dog, på hvilken måde, det sker.

Har præciseret kommunens ønsker Brøndbys stadsgartner, Jesper Purhus har selv besigtiget det foreløbige arbejde i Brøndbyskoven.

Hans svar til Julie Søgaard er, at Nordskoven ikke er en ren produktionsskov. Førsteprioriteten er, at den er rekreativ.

- Som for kommunens øvrige skove er formålet med tyndingerne, at gøre skoven så varieret som muligt. Der tyndes i de højstammede træer for at give lys til underskov og skovbund, så biodiversiteten kan øges. Men ved udvælgelsen af de træer, der skal fældes, indgår det også i overvejelserne, at der skabes lys og luft til de pæne, lige træer, siger Jesper Purhus.

- For ligeledes at øge biodiversiteten efterlades døde træer - stående og liggende - i bevoksningerne, med mindre de står langs stierne, hvor de vil udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, og i instruksen til skovarbejderne er der lagt vægt på, at de skal værne om de større og mindre træer af andre træarter, som selv har etableret sig i bevoksningerne. Det gælder blandt andet takstræerne. Artiklen fortsætter efter billedet

- Endelig er det kun stammerne på de store træer, der køres væk. Alt kvas vil blive efterladt i bevoksningerne, tilføjer Brøndbys stadsgartner.

Han har efterfølgende haft et møde med skovarbejderne for at præcisere, hvilket skovbillede kommunen ønsker.

Kommunikationen gik galt Alt tyder på, at kommunikationen ikke har siddet lige i skabet. Og det ærgrer Vagn Kjær-Hansen, der er formand for teknik- og miljøudvalget i Brøndby.

- Vi har netop i strategien Brøndby 2030 strammet op på, at vi ønsker øget biodiversitet. Det har vi endnu ikke udarbejdet en detaljeret plan for, så alle er ikke helt klar over hvad målsætningen betyder helt præcist. Det kommer først i løbet af processen, for vi er jo netop ikke færdige med detaljerne i strategien. Det er helt normalt, at det tager tid at få detaljerne i en strategi helt ud i alle grene af organisationen, siger Vagn Kjær-Hansen.

- Men der er sket en misforståelse som ikke har noget med den nye strategi at gøre. Der er blevet ryddet og fældet træer på begge sider af hovedstien. Det skulle kun have været på den ene side, og det ærgrer os alle, tilføjer udvalgsformanden.

Den skade, der er sket, kan ikke rettes. Til gengæld betyder Julie Søgaards reaktion, at en del træer nu bliver reddet.

Det aktuelle arbejde i skoven er nemlig en del af et større udtyndingsprojekt, som omfatter hele Brøndbyskoven på begge sider af Park Allé.

Det forventes, at motorsavene vil være i funktion i flere uger.