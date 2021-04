Om lidt er her ikke så stille mere

Se billedserie Musikaftener er populære på Lionslund i Brøndby og en ny støtte forening, Lionslunds Venner, skal blandt andet hjælpe med at stable flere af den slags arrangementer på benene. Foto: Lionslund Foto: Claus Sall

Vestegnen - 11. april 2021

I øjeblikket er der stille på bostedet Lionslund i Brøndby. De 24 beboere samles ikke, men er isoleret i små teams. De administrative medarbejdere arbejder hjemmefra og der er i det hele taget mere stille end der plejer.

Jørgen Wedele Petersen som er administrativ medarbejder, men samtidig Lionslunds fundraiser og idémager, sidder også i privaten og arbejder.

Han har dog fornylig taget flere initiativer, som i løbet af i år vil gøre hverdagen på Lionslund endnu bedre.

Kort før årsskiftet kom der tilsagn fra Trygfonden om, at Lionslund har fået en donation på 67.400 kroner. Jørgen har ansøgt om midlerne, som skal bruges til at gøre det muligt for beboerne at leve sundt, selvom en del har kroniske sygdomme og alle beboere er udfordret med handicap af forskellig karakter. Alle beboerne på Lionslund har udviklingsforstyrrelser og derfor har de behov for hjælp døgnet rundt.

Det er allerede bestemt, hvad de mange penge skal bruges til.

- Vi skal købe en crossfittrainer og en massagestol, fortæller Jørgen Wedele Petersen.

- Crossfittraineren passer rigtig godt til vores målgruppe, fordi man har fat med begge hænder og ben, og der laves krydsbevægelser med arme og ben, hvilket er vældig givtigt for både kroppen og hjernen. Massagestolen glæder vi os også meget til at få. Vi havde en, men den brød sammen sidste år og vi har svært ved at undvære den. Vi brugte den, når beboerne blev urolige. Vi har nogle beboere, som bliver meget urolige, når de skal køres ud til aktiviteter. Massagen i stolen fjerner opmærksomheden fra utrygheden på en positiv måde. Hele kroppen ryster lidt under massagen og det er godt til at få tankerne væk. Desuden havde en del glæde af bare at slappe af 10-15 min i stolen, som alle andre mennesker ynder at gøre i massagestole, forklarer Jørgen Wedele Petersen.Endnu er massagestol og crossfittrainer ikke købt, men det bliver de i den nærmeste fremtid.

På cykel til Strandparken Lionslunds beboere kan også glæde sig til at komme mere rundt i lokalområdet i år.

Vi er så heldige, at også Friluftsrådet har givet os en donation. Vi har fået 120.000 kroner til en el-parallelcykel og den er ret speciel, for der er plads til fire personer; to foran og to bagerst. Vi har en vidunderlig strandpark meget tæt på og vi håber, at kunne få kontakt med lokale cykelklubber, som har medlemmer, der kunne tænke sig at cykle nogle ture med vores beboere, siger Jørgen Wedele Petersen, som håber, at cyklen bliver leveret i januar. Der har været en del forsinkelser på det enkelte dele på grund af coronapandemien.

Nye venner til Lionslund Støtteforeningen Lionslunds Venner er endnu et tiltag, som Jørgen står bag.

- I september dannede vi foreningen, som vi håber, vil få mange medlemmer. Formålet med den er at give beboerne nogle gode oplevelser. Lionslund har igennem årene haft meget glæde af, at Lions Club, som blandt andet har arrangeret banko for beboerne og det er da også et lionsmedlem, der er formand for Lionslunds Venner, fortæller Jørgen Wedele Petersen.

- Beboerne er meget glade, når der for eksempel kommer nogen og spiller og synger for dem eller spiller spil med dem. Det giver nye venskaber og et frisk pust udefra, siger Jørgen, som håber på god opbakning til den nye forening, som endnu ikke for alvor er kommet i gang på grund af coronarestriktionerne.

-Når beboere og personale snart bliver vaccineret, håber han på, at det lysner lidt og der igen kan komme gang i livet på bostedet.