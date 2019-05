Se billedserie 17-årige Oliver Have fra Rødovre Floorball Club vogter stængerne for Danmark til U19 VM i floorball, der finder sted i Canada. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Oliver vogter målet til VM i floorball Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oliver vogter målet til VM i floorball

Vestegnen - 10. maj 2019 kl. 06:49 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I otte år har 17-årige Oliver Have dyrket floorball. Først som markspiller og siden som målmand. Han træner og spiller kamp flere gange om ugen i Rødovre Floorball Club og er så god, at han i et par år har været med på U19-landsholdet. Lige nu er han én af de unge danske floorball-spillere, der repræsenterer Danmark ved U19 VM i Canada. Det er første gang, at VM afholdes uden for Europa, og det er en spændt Oliver Have, der ser frem til at deltage.

- Det bliver en stor oplevelse. Det er stort selv at skulle være med og følge i nogle af mine forbilleders fodspor, siger Oliver Have.

Et af hans forbilleder er målmanden Mike Trolle, der flere gange er kåret som Danmarks bedste på sin post. Han har tidligere stået på mål i Olivers egen klub, men er nu rykket til Hvidovre.

Oprindeligt spillede Oliver fodbold, og han blev præsenteret for floorball af sin bonusfar og -brødre.

- Jeg blev træt af fodbold, men ville gerne holde mig i gang. Min papfars sønner spillede floorball, og de tog mig med til træning, fortæller Oliver Have, der straks faldt for den hurtige sportsgren, hvor det gælder om at score flere mål end modstanderen med en lille hvid plastikbold. Alle spillerne løber rundt i kondisko og med en hockeystav hver på en bane på 20 gange 40 meter, svarende til en håndboldbane.

- Jeg kan godt lide det høje tempo. Der er meget mere boldbesiddelse end i fodbold på grund af banens størrelse, siger Oliver Have.

Da han bliver bedt om at beskrive sine egne forcer som målmand, siger han:

- Jeg er dygtig til at placere mig i målet. Jeg ser også mig selv som en god holdkammerat, for jeg synes, at folk skal have det godt på holdet. Jeg er også god til at være mig selv, og god til at være på i nuet på banen, siger Oliver Have.

Hans klubhold i Rødovre blev Sjællandske U17 mestre og fik en andenplads ved seneste DM, hvor Frederikshavn tog guldet. Nogle af modstanderne fra DM-finalen er nu hans holdkammerater på U19-landsholdet.

Faktisk er Oliver den eneste på U19-landshaoldet fra Vestegnen.

På hans egen post er der udtaget tre målmænd, som skal komplementere hinanden.

- Vi er tre keepere. De to andre er Casper Eiersted og Mathias Saaby Hjelm. Vi har et rigtig godt forhold uden for banen, og det vil hjælpe os, når vi spiller kamp. De to, der ikke er på banen, hepper på den tredje og giver gode råd, siger Oliver Have.

Danmark skal som minimum spille tre gruppekampe samt en efterfølgende kamp. Danmark er til VM placeret i gruppe B med Sverige, der inden VM er verdens næstbedste hold, Tjekkiet, der er verdens tredjebedste samt Slovakiet, der er syvende bedst. Danmark er selv det sjette bedste hold i verden inden turnerings start.

Der er en tidsforskel på fem timer mellem Halifax i Canada og Danmark. Interesserede kan dog følge med i kampene på YouTube-kanalen: IFF Floorball - Channel 1.

Danmark spiller sidste gruppekamp mod Sverige fredag den 10. maj kl. 15 dansk tid mod favoritterne fra Sverige. Danmark har tabt sine to første kampe i turneringen.