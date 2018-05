Pigerne her var blandt de første til at plaske i Badesøen i Albertslund.

Og så brød solen frem

»Det er godt nok lidt koldt,« konstaterede to piger, som var blandt de første i Badesøen. Under vandet kom de dog.

I sin åbningstale kaldte Albertslunds borgmester, Steen Christiansen det da også for fremsynet, at man på Badesøen har arbejdet med en overdækning af blandt andet kioskområdet. Det gør det muligt at få læ for regn, og samtidig fungerer det som et skyggefuldt sted, når solen brager ned, som det var tilfældet resten af lørdagen.