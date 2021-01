En 37-årig mand fra Hvidovre er blevet dømt for grov vold under særdeles skærpende omstændigheder.

Offer var i livsfare: Anbringes på psykiatrisk hospital

Vestegnen - 08. januar 2021 kl. 17:09 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En 37-årig mand fra Hvidovre er dømt for grov vold under særdeles skærpende omstændigheder mod en bekendt.

Det var et enigt nævningeting ved Retten i Glostrup, der fandt den 37-årige mand skyldig i grov vold under særdeles skærpende omstændigheder, og dømte ham til anbringelse på en psykiatrisk afdeling, uden længstetid.

Den 37-årige har erkendt grov vold, men nægter at der var tale om særdeles skærpende omstændigheder, og han har taget betænkningstid med hensyn til en eventuel anke til Østre Landsret.

Lå i koma i to uger Den 22. april 2020, klokken 18.13, modtog Vestegnens Politi anmeldelse om et voldsforhold bag en butik i Avedøre Stationsby i Hvidovre. Ved ankomsten til stedet kl. 18.26 var ambulancepersonale i gang med at behandle den tilskadekomne mand, som ikke var ved bevidsthed.

Den tilskadekomne blev bragt til hospitalet, hvor lægerne konstaterede, at han blandt andet havde adskillige brud i ansigtet, herunder på over- og underkæbe, kindben og øjenhule. Han havde også brud på flere ribben og som følge heraf en sammenklappet lunge.

Den tilskadekomne blev lagt i kunstigt koma i cirka 14 dage. Det måtte antages, at han havde været i livsfare. Han fik som følge af overfaldet, ifølge det som blev oplyst under retssagen, blandt andet en mindre hjer­ne­skade, mistet følesans i venstre side af ansigtet og problemer med hukommel­sen, koncentrationen og balancen.

Kendte hinanden Den 37-årige mand og den tilskadekomne mand kendte hinanden i forvejen fra et lokalt samlingssted. Den 37-årige mente, at han fra sit vindue havde set den dengang 59-årige mand pege på ham med sin hånd, som om den var en pistol samt kaldt ham »pædofil«, da han var på vej ind i sin opgang, og den 37-årige havde derfor besluttet sig for at give manden tæsk.

Uden forud­gående ordveksling gav den 37-årige manden adskillige knytnæve­slag i ansigtet og knæstød på kroppen. Manden mistede bevidstheden efter de to første slag, men den 37-årige fortsatte allige­vel volden.

Flygtede tre gange Vestegnens Politi anholdt den 37-årige mand samme aften, og han blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør.

Her blev han varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling på grund af hans psykiske tilstand.

Under varetægtsfængslingen lykkedes det ham tre gange at flygte fra den psykiatriske afdeling i Glostrup, hvor han var anbragt.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi rejste tiltale mod den 37-årige for grov vold under særdeles skærpende omstændigheder. Han erkendte sig skyldig i grov vold, men nægtede, at der forelå særdeles skærpende omstændigheder.

Offer i livsfare Retten i Glostrup fandt det dog bevist, at volden var begået under særdeles skærpende omstæn­digheder. Retten lagde vægt på voldens karakter og omfang og på, at offeret havde været i livsfare og havde fået alvorlige skader.

Den 37-årige blev også dømt for yderligere et tilfælde af grov vold, da han i februar 2020 slog en anden person på halsen med en økse. Han blev også dømt for overtrædelse af våbenlovgivningen samt for hærværk, da han knuste et vindue til en indgangsdør i Avedøre Stationsby.

Efter oplysningerne i en mentalerklæring er den 37-årige sindssyg og kan derfor ikke straffes. Retslægerådet havde anbefalet, at han blev dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling, og den anbefaling valgte retten at følge. Da der var tale om en alvorlig volds­forbrydelse, fastsatte retten ingen længstetid for anbringelsen.

Den 37-årige havde tidligere fået en behandlingsdom for trusler og overtrædelse af våbenlovgivningen.