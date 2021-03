Se billedserie ?Downdraft fra helikopteren presser vandet op, mens den flyver mod CARINA med solen i ryggen. CARINA tilpasser farten, så en redder kan hoistes ned på agterdækket.Foto: Christoffer Vinsløv

Send til din ven. X Artiklen: Øvede med Søværnet og Flyvevåbnet i Køge Bugt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Øvede med Søværnet og Flyvevåbnet i Køge Bugt

Vestegnen - 15. marts 2021 kl. 11:44 Af Ninna Falck Kontakt redaktionen

Marinehjemmeværnet i Brøndby sejlede søndag ud på en sejlads, som bød på et væsentligt større program, end de havde regnet med. Øvelser med to redningshelikoptere og et patruljefartøj fra Søværnet gav et kæmpe udbytte, og så skulle en lystsejler også reddes.

Fartøjsfører, Geert Magnussen, havde lagt sig i selen for, at hans besætning skulle få et spændende og relevant øvelsesudbytte på søndagens sejlads om bord på marinehjemmeværnsfartøjet, MHV 802 CARINA, fra Flotille 366 Brøndby.

Dialogen med Søværnet var gået frem og tilbage i løbet af ugen, for at få aftalt en øvelse med et af deres patruljefartøjer af DIANA-klassen.

Fik hele pladen fuld Da det på et tidspunkt så lidt sort ud med patruljefartøjet, tog Geert Magnussen også kontakt til Flyvevåbnet, om en af deres helikoptere ville træne med den frivillige besætning.

- Vi endte med at få hele pladen fuld, griner Geert Magnussen efter en sejlads, hvor hans besætning både fik trænet med patruljefartøjet FREJA og ikke mindre end to redningshelikoptere. Og så fik de oven i købet en skarp redningsopgave sidst på dagen.

CARINA gik på siden af FREJA Patruljefartøjet FREJA var søndag heldigvis klar til at øve med den frivillige besætning om bord på CARINA.

De to fartøjer mødtes i Køge Bugt, hvor de øvede 'along side' og 'opløb til slæbning'. Det vil sige, at navigatørerne på de to fartøjer blev udfordret med at sejle deres fartøjer helt op på siden af hinanden. Og gasterne på CARINA's dæk skulle i samarbejde med gasterne om bord på FREJA under fart ramme plet med en kasteline. Når kastelinen havde ramt rigtigt, kunne de to fartøjer bagefter blive forbundet med hinanden via en trosse fra CARINA bundet fast i kastelinen.

Det var vigtige præcisionsøvelser, som skærper besætningerne til redningsopgaver til søs.

- Der har vi et virkeligt godt samarbejde med Søværnet. De gør virkelig en indsats for at støtte op om vores træning. Når vi træner sammen, får vi indblik i Søværnets procedurer, og så giver de sig god til at give gode råd og konstruktiv feed back, fortæller Geert Magnussen.

To gange undervejs hang en redningshelikopter over CARINA. Først helikopteren, som var ved at afslutte dagens vagt og bagefter den helikopter, som overtog vagten.

Marinehjemmeværnets besætninger træner meget med Flyvevåbnets helikopterbesætninger. Og det er ikke en hemmelighed, at det med at blive hoistet en tur op og ned i helikopteren står højt på mange frivillige gasters top 10 over fede øvelser.

Den mulighed har corona-smitten for tiden taget fra Marinehjemmeværnets gaster. Til gengæld blev der trænet hoist af helikopterens egen besætning ned til CARINAs agterdæk og op igen, og der blev trænet hoist med gummibåd.

Find en lystsejler, som tager vand ind!

Efter en krævende dag på søen, var man ved 14.30-tiden på vej hjem til Brøndby Havn, da CARINA blev kaldt op af Søværnskommandoens 'Joint Rescue Coordination Centre' (JRCC), som koordinerer redninger til søs.

En lystsejler havde slået alarm om, at de tog vand ind ud for Avedøreværket, og JRCC havde mistet kontakten til dem. CARINA blev nu sendt på en SAR (search and rescue), fordi man frygtede for lystsejlerne.

- Vi satte straks CARINA's gummibåd i vandet med lænsepumpen, fortæller Geert Magnussen

Den nødstedte lystsejler blev dog ikke fundet ved Avedøreværket.

- Båden lå på grund lige ud for Brøndby Havn. Lystsejlerne var selv kommet i land, så gummibådsbesætningen besigtigede lige båden, og så sluttede opgaven der, afslutter Geert Magnussen

CARINA gik ud af Brøndby Havn søndag morgen klokken 08.00. De var retur klokken 16.30 efter en af den slags sejladser, der træner besætningerne til de alvorlige opgaver, og som samtidig giver nogle af de fede oplevelser, Marinehjemmeværnet simpelthen ikke er berømt nok for.