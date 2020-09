Søs Fenger giver koncert i Viften i Rødovre lørdag den 19. september.

Ørehængere fra en stjerne

Vestegnen - 18. september 2020 kl. 07:18

Søs Fenger, der netop har medvirket i tv-serien "Toppen af poppen", er kendt og elsket af de fleste danskere gennem flere generationer. Lørdag den 19. september klokken 20 kan hun opleves live i Viften i Rødovre.

Søs Fenger startede for alvor sin karriere som popidol i bandet News og har siden som solist bevæget sig sikkert rundt i mange genrer - pop, rock, jazz, viser, disco - både på dansk, svensk og engelsk. På én gang har Søs Fenger, således på forunderlig vis, formået at forvalte både sine musikalske interesser og sit store talent - og holdt fast i den svære kunst, at have sig selv og publikum med hele vejen.

At hun forstår at forene sødme og styrke er måske samtidig forklaringen på, hvorfor Søs Fenger er blevet rollemodel i flere generationer. Til koncerterne samler Søs Fenger et bredt publikum af hele familier til samme event; døtre, brødre, mødre, fædre, de unge teenagere, bedstemødre, svigerforældre, kærester, ægtepar som vil høre "deres" sange" - alle som kender og elsker Søs Fenger som performer og for hendes sange.

I Viften får publikum en uforglemmelig aften i selskab med Søs Fenger og hendes stjerneband. Hun har et sandt hitkatalog som f.eks. "Holder Øje Med Dig", "Inderst Inde", "Sidste Time", "Hvor end jeg går hen", "Tivoli i Regnvejr", og nogle af de nye radioørehængere "Kun Et Liv" og "Er Det Så Forbi", og News-hits som "Du Er" og "Jeg Elsker dig" - og selvfølgelig er "Den Jeg Elsker", som hun sang med Thomas Helmig, og "Ticket To Peace", som hun sang med Moonjam, også med på repertoiret. Søs Fenger har herudover udvalgt en række yndlingssange, som hun dykker ned i med sine musikere, der er nogle af de bedste i Danmark.

Publikum kan glæde sig til en koncert, hvor Søs Fenger, i tæt kontakt med publikum, personligt og ærligt øser ud af sine mange oplevelser fra et begivenhedsrigt liv som sangerinde, kvinde og sit store sociale engagement.