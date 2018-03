Se billedserie Ønskeløbet har start og mål i Albertslund Centrum. Foto: Kim Matthai Leland

Ønskeløbet løber af sted 9. juni

Vestegnen - 24. marts 2018

Make-A-Wish Danmark er for fjerde gang gået sammen med Albertslund Kommune og Albertslund Centrum om et motionsløb for hele familien, hvor overskuddet går til at opfylde alvorligt syge børns ønsker.

I år bliver det lørdag den 9. juni, at løbeskoene skal snøres på Vestegnen. De første 100 kan melde sig gratis til løbet.

Make-A-Wish Danmark har siden 2001 været med til at opfylde børn og unge med livstruende sygdommes højeste ønsker. Det har været alt fra ture til Disneyland og Champions League finaler, en pony, en ny computer eller et møde med fodboldspilleren Daniel Agger.

Det hele er blevet finansieret af bidrag fra private, erhvervsliv, foreninger og lignende - og de seneste år også fra overskuddet fra Ønskeløbet. Sådan bliver det også i år, hvor alle har mulighed for at bidrage til fonden ved at deltage i Ønskeløbet 2018 i Albertslund.

»Vi er glade for, at vi igen i år kan byde på Ønskeløbet i Albertslund sammen med Make-A-Wish Danmark og andre gode partnere. Jeg håber, at endnu flere vil være med til at løbe for den gode sag og holde en familiefest i hjertet af Albertslund i år,« siger borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen om Ønskeløbet 2018, der kulminerer med at et barn med livstruende sygdom får sit højeste ønske opfyldt på scenen i Albertslund Centrum.

Gratis for de første 100 tilmeldte

Som det var tilfældet sidste år, har en anonym velgører meldt sig på banen og sender 100 løbere gratis af sted.

Altså har man muligheden for at tilmelde sig og familien til Ønskeløbet i Albertslund lørdag den 9. juni uden at skulle have dankortet op af lommen - det er gratis for deltagerne, men Make-A-Wish Danmark modtager stadig det beløb, som det koster at stille op. Det betaler et firma, der ønsker at være anonymt, nemlig. Firmaet betaler for de første 100, der tilmelder sig.

Jan S. Hansen, der er bestyrelsesformand i Make-A-Wish Danmark, som overskuddet fra Ønskeløbet går til, siger om den »hemmelige« donation:

»Det er fantastisk, at et firma igen i år har valgt at støtte op om Make-A-Wish Danmark og Ønskeløbet! Med de ekstra 100 billetter kan endnu flere komme med til løbet og være en del af den dejlige dag, som Ønskeløbet plejer at være. Og jeg håber at rigtig mange tilmelder sig løbet og dermed bakker op om Make-A-Wish Danmarks vigtige arbejde for børn med livstruende sygdomme.«

Partnerkredsen bag Ønskeløbet består udover Make-a-Wish Danmark, Albertslund Kommune, Albertslund Centrum af rekrutteringsfirmaet Experis, it-konsulenthuset ConCor og reklamebureauet Adelholm Grafik.

Ønskeløbet har ruter på 3, 5 og 10 kilometer - med start og slut i Albertslund Centrum, hvor der vil være aktiviteter og underholdning, blandt andet vil et »ønskebarn« få sit højeste ønske opfyldt.

Det koster 50 kroner for børn (til og med 14 år) at deltage og 100 kroner for voksne.

Der vil komme mere information i takt med at løbet nærmer sig, men indtil da kan man følge med og tilmelde sig på makeawish.dk