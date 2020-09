Ødelæggelser på skoler

Der skete store skader på både Herstedlund Skole og Egelundskolen, da uvejret fredag eftermiddag ramte det vestlige Albertslund.

Træer væltede og bygninger fik skader.

I et opslag på Facebook fastslår Albertslund Kommune, at ingen personer er kommet til skade, men at der er omfangsrig materiel skade.

- Vi tager hånd om situationen med den nødvendige hjælp indenfor oprydning, krisehjælp, støtte fra psykolog mv, skriver kommunen.

Forældre informeres via Aula i weekendens løb om eventuelle ændringer i forhold til undervisning fra på mandag og frem, tilføjer Albertslund Kommune.