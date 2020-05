Brøndby-direktør Ole Palmå (tv) og Danske Spil-direktør Niels Erik Folmann underskrev aftalen hver for sig.

Send til din ven. X Artiklen: Oddset rykker ind på Brøndby Stadion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oddset rykker ind på Brøndby Stadion

Vestegnen - 13. maj 2020 kl. 10:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndbys hold i Superligaen, i kvindeligaen og bredden i klubben får glæde af den nye partneraftale, der er indgået mellem Brøndby IF og Danske Spil.

Den indebærer, at Oddset på forskellig vis være synligt i forbindelse med kampe i Superligaen og i Gjensidige Ligaen for kvinderne.

Selvom bolden har ligget stille på Brøndby Stadion på grund af coronakrisen, så har der været gang i administrerende direktør Ole Palmås kuglepen på Brøndby Stadion.

Han har netop underskrevet en aftale med sportsspilsbrandet Oddset fra Danske Spil for de kommende tre sæsoner. Ole Palmå er meget tilfreds med indgåelsen af aftalen, som sender et stærkt signal:

- Normalt når man indgår en aftale af denne kaliber, så markeres det ved en fælles underskrifts- og fotoseance, afsluttet med et solidt håndtryk, men det har vi undladt denne gang på grund af corona-epidemien. I stedet har vi underskrevet hver for sig, men det ændrer ikke ved, at det forsegler en fantastisk aftale, både hvad angår det indholdsmæssige og det økonomiske, siger Ole Palmå.

Aftalen løber de kommende tre år og gælder både Brøndbys Superliga-mandskab og kvindeholdet i Gjensidige Ligaen.

- Med den succes Brøndby IF's kvindehold har haft igennem mange år, og det momentum kvindefodbold oplever i disse år, så er jeg sikker på, at vi vil se flere og flere partnere og sponsorer, som ser værdien i at være til stede i både herre- og kvindefodbold. Det er et stærkt signal at sende, siger Brøndby-direktøren.

Derudover glæder det Ole Palmå, at Danske Spil som Danmarks største spiludbyder ligesom Brøndby IF er lokalforankret på Vestegnen og har stort fokus på ansvarlighed:

- Brøndby IF og Danske Spil er begge vores samfundsansvar bevidst og hjælper derfor på en række forskellige områder uden for fodboldens og sportens verden, både lokalt og nationalt. Fællesskabet er en drivkraft for begge vores forretninger, og det er netop fællesskabet, som skaber værdi i denne aftale.

Udover at herre- og kvindeholdet indgår i aftalen, så bliver Oddset ligeledes fanzone-partner, når aftalen træder i kraft i den kommende sæson.

- Danske Spil og Brøndby IF har været fysiske naboer længe, så nu glæder vi over at rykke endnu tættere på hinanden med denne partneraftale. Klubben har en stor og imponerende tilslutning og opbakning til både Superliga- og Gjensidige-holdene, og det fællesskab vil vi meget gerne være med til at løfte sammen med Brøndby IF, siger administrerende direktør i Danske Licens Spil A/S, Niels Erik Folmann og fortsætter:

- Fra sommeren og tre år frem kommer Oddset til at være en engageret partner i klubben på flere måder. Vi vil være en partner for bredden i klubben og ikke kun i forbindelse med Superliga-holdet og -kampene. Derfor har det været en prioritet for os at indgå aftaler om Gjensidige Ligaen-holdet og Fanzonen også. Det harmonerer rigtig godt med Oddsets ambition om at favne bredt og at være en spiludbyder for hele Danmark.