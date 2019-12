Se billedserie Stine Grøn modtager Rødovre Musikpris.

Nytårskoncert: Markant sangerinde modtager stor pris

Vestegnen - 31. december 2019

Det bliver sangerinde og sangskriver Stine Grøn, der vinder Rødovre Musikpris i 2020. Prisen bliver uddelt ved den traditionsrige nytårskoncert i Kulturhuset Viften i Rødovre søndag den 5. januar 2020. Med prisen følger 50.000 kroner.

- Stine Grøn er i fuld gang med at udvikle sig til en markant sangerinde og sangskriver. Hun er nyuddannet fra konservatoriet, men har allerede samarbejdet med en lang række prominente musikere. Jeg håber, at prisen opmuntrer Stine Grøn til hendes videre udvikling og kan være en konkret hjælp til det næste skridt. Vi er spændt på at følge, hvor hendes musikalske nysgerrighed fører hende hen, siger Rødovres borgmester Erik Nielsen.

Rødovre Musikpris uddeles af Rødovre Kommune og Rødovre Centrum i fællesskab. Rødovre Centrum bidrager med 25.000 kroner, og Rødovre Kommune med 25.000 kroner.

Formålet er at påskønne yngre udøvende musikere med et kontant beløb, der kan tjene som belønning og opmuntring til en videre udvikling inden for dansk musikliv.

Lydhealing til syge og døende Stine Grøn har i flere år været en del af duoen IRAH sammen med Adi Zukanovic og er nu i gang med at lave sit første album i eget navn.

Melodierne til albummet er blandt andet inspireret af hendes arbejde med lydhealing, hvor hun synger for mennesker, der er døende eller meget syge - på plejehjem, hospitaler og hospicer. I de sammenhænge improviserer hun personlige livssange - for at give de døende en kærlig og fredfyldt afsked.

- Det er lidt af et mirakel for mig at få den her pris. Jeg drømmer om at tage ud at rejse og få ny inspiration, og det bliver muligt nu. Der er så mange steder, man kan tage hen for at blive inspireret. Det er en stor hjælp, siger Stine Grøn.

Nyskabende Stine Grøn dimitterede som kandidat fra Rytmisk Musikkonservatorium i 2018. Herfra udtaler prorektor Søren Kjærgaard, der også er en del af dommerkomitéen:

- Som frontfigur i bandet IRAH tør hun adressere musikkens magiske og mystiske dimensioner i sine sange og gennem albumudgivelser og koncerter udgør IRAH et nyskabende bud inden for drømme-poppen. Hendes vokal og scene-tilstedeværelse er præget af et utroligt nærvær, siger han.

Stine Grøn har tidligere udgivet musik som en del af duoen IRAH sammen med Adi Zukanovic. Debutalbummet "Into Dimensions" blev præmieret af Statens Kunstfond.

Hun har allerede en række prominente musikalske samarbejder bag sig - blandt andet med Povl Dissing, Bisse, Niels Skousen, Nikolaj Nørlund og Ane Trolle.