Nytår med usikkerhed

Se billedserie Falck-leder Søren Hopff oplyste, at der blev kørt 1.143 udrykninger fra stationerne i Taastrup og Greve.

Vestegnen - 31. december 2017 kl. 14:10 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ændringer på vej i Østsjællands Beredskab, som dækker blandt andet Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk. Det kom til at præge den fælles nytårsparole for Falck i Greve og Taastrup.

Der er kommet et tættere samarbejde mellem de to Falck-stationer i Taastrup og Greve, som et resultat af dannelsen af Østsjællands Beredskab. I år var den traditionelle nytårsparole slået sammen, og foregik på brandstationen på Lunikvej i Greve.

Østsjællands Beredskab består af Roskilde, Greve, Stevns, Køge, Høje-Tåstrup, Ishøj, Solrød og Vallensbæk. De to brandstationer i Taastrup og Greve udgør et fælles område, og begge steder har Falck kontrakt på at rykke ud til brande, trafikulykker og andre beredskabsopgaver.

I området blev der i løbet af 2017 kørt 1.143 udrykninger, fordelt med 299 fra stationen i Greve og 844 fra stationen i Taastrup, oplyste Falck-leder Søren Hoff ved nytårsparolen, der fandt sted på årets sidste dag. Af samme årsag er tallene fra det sidste døgn i 2017 ikke medregnet.

Brandfolk fortjener respekt Både Greves borgmester Pernille Beckmann og Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler deltog i nytårsparolen. De to er netop blevet udpeget til henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen i Østsjællands Beredskab, for en periode på to år, og det bliver blandt andet deres opgave at finde løsninger på de udfordringer, som Østsjællands Beredskab har - ikke mindst omkring økonomien. Skal der fx rykke færre brandfolk ud til nogle opgaver? Skal der rykkes rundt på mandskab og materiel? Skal der lukkes stationer?

Greves borgmester kom ikke med et svar til de fremmødte brandfolk under nytårsparolen. Hun er klar over, at den seneste tid har været præget af forandringer og usikkerhed.

»Jeg ville ønske, at jeg kunne love jer ét hundrede procent stabilitet og sikre rammer omkring driften i det nye år, men det kan jeg desværre ikke,« sagde Pernille Beckmann.

Hun understregede, at hun vil have fokus på medarbejdernes situation, på trygheden for borgerne, og på økonomien.

»De tre ting skal gå hånd i hånd,« sagde Greves borgmester, Pernille Beckmann.

Hun takkede alle brandfolkene for deres indsats i årets løb - en indsats, der fortjener respekt.

»I møder hver dag borgerne med venlighed og en professionel indsats - uanset om I er ude for at forebygge, eller om I kører til en brand eller yder assistance under en vandstandsstigning. Over alt hjælper I vores borgere og skaber tryghed. Jeres indsats er uvurderlig,« sagde Pernille Beckmann.

Håber på hurtig løsning Også daglig leder hos Falck i Taastrup, Søren Hopff kom ind på den uafklarede situation, og han håbede, at der kommer en hurtig løsning:

»Vi håber, at bestyrelsen i Østsjællands Beredskab finder en løsning først i det nye år på den risiko-baserede dimensionering, de er blevet forelagt, så også en løsning for vores område bliver klarlagt med en køreplan for fremtiden - om vi synes om den eller ej.«

Brandslukning og hunderedning Søren Hopff kom i sin tale også ind på særlige hændelser i løbet af 2017.

I Taastrup blev to hændelser fremhævet.

Den ene var redningen af en hund ved Vejlebrovej i begyndelsen af december. Beredskabet blev kaldt ud til melding om en drukneulykke.

»Det viste sig at være en lille hundehvalp, der var faldet i en kloak, da ukendte gerningsmænd havde fjernet brønddæksler. Ejeren kunne med nød og næppe holde hundens hoved oppe over vandet med enden af en paraply og det lykkedes redningsmandskabet ved hjælp af en tang på et skaft at redde hunden op fra kloakken. En lykkelig afslutning for alle parter,« fortalte Søren Hopff.

Den største brand i Taastrup var i begyndelsen af september, hvor alle brandbiler fra stationen i Taastrup blev sendt til Postgade 2, nærmere betegnet den store gamle TDC glasfiberkuppel, der var blevet antændt igen. Branden blev slukket efter mange timers indsats, og der var røgnedslag helt til Greve.

Søren Hopff fremhævede to hændelser i Greve.

Den ene var i maj, hvor beredskabet i Greve blev sendt ud til et uheld med farligt stof på en shipping-virksomhed.

»Ved ankomsten fortæller anmelder, at han under læsning er kommet til at perforere en palletank med 1,3 tons flydende jerntriclorid. Stoffet løber ud af tanken og videre i kloakken, så også kemikalieberedskabet fra station Taastrup blev kaldt til stedet. Efter fire timers oprydningsarbejde kunne alle enheder vende tilbage.«

Søren Hopff omtalte også en større brand i Greve:

»Søndag den 5. november kl. 10.05 blev station Greve sendt til Greve Centervej 52 med melding om ild i bygning. Det viste sig at være brand i klublokalerne hos Greve RC center, en klub for entusiaster for fjernstyrede biler. Branden havde bredt sig fra stueplan til 1. sal, men en hurtig indsats sikrede at kun en tredjedel af bygningen blev brandskadet,« fortalte Søren Hopff.