I det nye videnscenter skal man blandt andet udvikle og afprøve nye løsninger, eksempelvis ny teknologi eller mere sammenhængende patientforløb.

Nyt videnscenter for rygmarvs- og hjerneskader skal dække hele Østdanmark

Vestegnen - 25. maj 2021 kl. 18:51 Kontakt redaktionen

Rygmarvs- og hjerneskader rammer ofte pludseligt, typisk efter ulykker eller akut sygdom og betyder store omvæltninger i hverdagen ikke blot for patienten, men hele familien. Patienter med skader på rygmarv eller hjerne er ofte først indlagt på hospitalet, hvorefter de udskrives til videre genoptræningsforløb i deres kommune.

Videnscenter for Neurorehabilitering, som er ved at blive etableret på Rigshospitalet Glostrup, skal styrke patientforløbene på tværs af hospitaler, kommuner og genoptræningscentre ved blandt andet at udvikle nye løsninger, tilbyde kursusforløb til sundhedspersonale og samle eksisterende viden om behandling og genoptræning af hjerne-og rygmarvsskader.

- Når man som menneske bliver ramt af akut sygdom, som f.eks. rygmarvs- og hjerneskader, er det vigtigt, at behandlingen, lige fra hospitalsindlæggelse til genoptræning i egen kommune tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation og hverdag. Vores mål er, at centret skal styrke arbejdet, både være til gavn for patienterne og deres pårørende, men også sundhedspersonalet gennem understøttelse af viden- og kompetenceudvikling, siger centerdirektør Jannick Brennum.

Ved at etablere sig Centret er netop nu ved at etablere sig med de første medarbejdere ansat. Og det er lige nu placeret i den eksisterende hospitalsbygning. Der er dog en helt ny bygning under opførelse, Neurorehabiliteringshuset, som videnscentret skal flytte ind i. Her skal også afdelingen for hjerne- og rygmarvsskader samt nogle afsnit der behandler hjerneblødninger, have til huse. Artiklen fortsætter under boksen

Om hjerne- og rygmarvsskader - Omkring 150-200 danskere rammes hvert år af en alvorlig rygmarvsskade.

- Der lever mindst 3000 i Danmark med væsentlige følger af en rygmarvsskade.

- 20.000 danskere rammes hvert år af en hjerneskade – hovedparten som følge af en blodprop eller blødning i hjernen.

Kilde: Neurocentret, Rigshospitalet, Glostrup

- Vi forventer at bygningen er klar til indflytning i 2023, siger kommunikationsmedarbejder i videnscentret, Kristine Bertelsen.

Kompleks opgave Det er først og fremmest sundhedspersonale på tværs af hospitaler, kommuner og private rehabiliteringsinstitutioner, der bliver målgruppe for det nye videncenters tilbud.

- Videnscenter for Neurorehabilitering skal være med til at skabe mere kontinuitet i neurorehabiliteringen i Østdanmark, hvor vi har rigtig mange aktører i form af hospitalet og kommuner, der hjælper patienterne gennem deres genoptræning. Det er en meget kompleks opgave, som vi skal være med til at understøtte og optimere. Alt sammen til gavn for patienterne, siger Anne Norup, neuropsykolog og leder af Videnscenter for Neurorehabilitering.

Det nye center er en del af Region Hovedstadens samlede indsats for alle patienter med hjerne- og rygmarvsskader. Neurorehabiliteringshuset samler den højtspecialiserede og regionale behandling og genoptræning af patienter med skader på hjerne, nerver og rygmarv. Samlet skabes et unikt, fagligt miljø af behandlings- og forskningsenhederne i Østdanmark.

Patienter inddrages Det nye Videnscenter for Neurorehabilitering skal også bidrage til forskning inden for hjerne- og rygmarvsskader, herunder tværsektoriel praksisforskning. Centret vil inddrage patienter og pårørendes erfaringer i både udvikling og evaluering af nye innovative løsninger.

- Det er essentielt, at vi i centret løser vores opgave i tæt samarbejde med kommunerne, patientforeningerne, men også inddrager patienter og pårørende i vores projekter, siger Anne Norup.

Bevillingen til Videnscenter for Neurorehabilitering er på 2 millioner kroner fra 2021, herefter 4,7 millioner kroner årligt. Centret etableres på Rigshospitalet Glostrup og vil dermed være tæt på behandling og forskning i Neuro-rehabiliteringshuset, når det står færdigt.