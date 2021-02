Se billedserie Brøndbyvester Boulevard, der går fra Park Allé, forbi Brøndby Stadion og videre til Brøndby Strand, skal omdøbes til Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard.

Nyt vejnavn: Det bliver den lange udgave

Vestegnen - 11. februar 2021 kl. 10:48 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard. Eller Kjeld Rasmussens Boulevard?

Det er nu afgjort. Og det blev den lange udgave.

Det er Brøndbys nuværende borgmester, Kent Magelund, der har foreslået at omdøbe Brøndbyvester Boulevard til Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard.

- Kjeld har haft en kæmpe betydning for Brøndby som en visionær og slagkraftig borgmester. Derfor er det oplagt, at han skal have en vej opkaldt efter sig. Der har været diskussionen om, at det bliver et langt navn og faktisk Danmarks længste vejnavn. Men det passer simpelthen så godt til Kjeld. For Kjeld var ikke en mand, som gik i små sko. Han kæmpede indædt for, at vi kunne få Danmarks længste flagstang i Brøndby. Og han er den længst siddende borgmester i historien. Derfor er det helt oplagt at mindes Kjeld med det længste vejnavn, lyder det fra borgmester Kent Magelund.

En lang, en kort udgave Der er for så vidt enighed om at ændre navnet, for at hædre Brøndbys tidligere borgmester. Der er dog uenighed om det præcise navn - blandt andet fordi Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard som sagt vil være et ganske langt vejnavn. Da sagen blev behandlet i teknik- og miljøudvalget, stemte SF, Dansk Folkeparti og Venstre for den korte udgave.

Det er også kommet til udtryk i et høringssvar fra Brøndby Idrætsefterskole, som fuldstændig bakker op om hædringen af Kjeld Rasmussen. Det er dog også holdningen, at navnet Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard er for langt, og at alle ved, at Kjeld Rasmussen var borgmester, og derfor foreslår Brøndby Idrætsefterskole navnet Kjeld Rasmussens Boulevard i stedet.

Stor betydning Motivationen til ændringen af vejnavnet er den store betydning, som Kjeld Rasmussen har haft for Brøndby Kommune som helhed, og som det er vigtigt at markere for eftertiden.

Kjeld Rasmussen, der døde 18. maj 2018, var Danmarks længstsiddende borgmester. Med solide stemmetal i ryggen, stor lokal tillid og bredt samarbejde var han en hovedaktør i at opbygge Brøndby Kommune fra en bar mark til en moderne kommune med et stærkt fællesskab med idrætten som omdrejningspunkt for visionen om et trygt og levende lokalsamfund.

Kommunalbestyrelsen besluttede i september sidste år at sende forslaget i høring. Artiklen fortsætter under billedet

Foruden Brøndby Idrætsefterskole kom der to andre høringssvar.

Gildhøj Privathospital ønskede at beholde det nuværende vejnavn. Det var begrundet med, at de en gang tidligere har været gennem et skift af vejnavn - med de udfordringer det giver.

Flere beboere i Brøndbyvester ønskede at fastholde navnet Brøndbyvester Boulevard. Argumentet var blandt andet, at vejnavnet har sammenhæng med Brøndbyvester Landsby, og at vejnavnet - modsat Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard - siger noget om, hvor vejen er placeret.

Ændringen af vejnavnet skal træde i kraft den 1. juni 2021.