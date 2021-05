Nyt udbrud: Hel skole må lukke

Ishøj Kommune opfordrer til, at man lader sig PCR-teste så meget som muligt. Det er nemlig ikke lykkedes at bryde smittekæderne på Ådalens Privatskole, som nu må lukke for fysisk undervisning.

Vestegnen - 20. maj 2021 kl. 17:25 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Tre elever og to lærere er blevet testet positive for Covid-19, og det betyder, at Ådalens Privatskole i Ishøj nu må lukke for fysisk undervisning. Det gælder fra i morgen, fredag den 21. maj. Det oplyser Ishøj Kommune, der også opfordrer til, at elever fra Ådalens Privatskole ikke deltager i fritidsaktiviteter og at de begrænser sociale aktiviteter under nedlukningen.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har udstedt et påbud, som betyder, at Ådalens Privatskole lukker for fysisk undervisning i syv dage. Nedlukningen gælder også skolefritidsordning og klub. Årsagen til påbuddet er, at skolen er ramt af et smitteudbrud. Tidligere i maj modtog skolen et påbud om, at elever og ansatte skulle have en negativ PCR-test for at komme i skole, men påbuddet har ikke formået at bryde smittekæderne på skolen. Siden det forrige påbud har skolen fundet smittetilfælde hos yderligere tre elever og to lærere. Derfor vil al undervisning foregå online fra den 21. til den 27. maj - begge dage inklusive. Forældre vil få nærmere information fra skolen.

Opfordring: Bliv testet Ishøj Kommune opfordrer alle elever, forældre og ansatte til at tage minimum en PCR-test, inden de møder i skole igen, og om muligt at blive testet flere gange, så man får brudt eventuelle smittekæder. Fx har Kulturium PCR-test uden tidsbestilling mandag-onsdag kl. 15-21 og torsdag-søndag kl. 15-18. For at begrænse en eventuel smittespredning opfordrer Ishøj Kommune generelt elever fra Ådalens Privatskole til ikke at deltage i fritidsaktiviteter og begrænse sociale aktiviteter under nedlukningen af Ådalens Privatskole - det vil sige den kommende uge eller indtil svar på negativ PCR-test.