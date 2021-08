Se billedserie Mange borgere var mødt op for at være med til indvielsen af ladestanderne. Foto: Stina Felby Egerup

Send til din ven. X Artiklen: Nyt tilbud: Kør på solens stråler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt tilbud: Kør på solens stråler

Vestegnen - 23. august 2021 kl. 06:50 Kontakt redaktionen

Få ladet elbilen op i skyggen af solceller. Sådan lyder et nyt tilbud til alle elbilsejere fra det lokalt ejede projekt Avedøre Green City, som torsdag blev indviet foran Hvidovre Gymnasium & HF. Her er der opstillet overdækkede ladestandere, hvor taget er dækket af solceller og dermed leverer grøn energi til elbiler.

Ladestationen er opført med økonomisk støtte fra Pulje til Grøn by fra Hvidovre Kommune, som netop er øremærket lokale ideer og initiativer, der gavner klima og miljø. De nye ladestandere gør det nemmere at få opladet en elbil i lokalområdet, og derfor er det håbet, at det kan opmuntre endnu flere til at skifte benzinbilen ud med en el- eller hybridbil.

Den første af mange Og den nye ladestation er efter planen kun den første af mange, for det er ambitionen at etablere endnu flere ladestandere med tiden.

- Så når der er kommet lidt penge i kassen, så laver vi fire nye ladestandere. Og når de tjener lidt penge, så laver vi fire til, lød det fra Johnni Andersen, som er en del af den borgergruppe, der har taget initiativ til at få etableret ladestanderne.

Borgergruppen savnede muligheden for at oplade elbiler i området og fik støtte til deres projekt fra kommunens Grøn By-pulje i oktober 2020. Sammen med European Green Cities og Solar Lighting Enterprise ApS kom man frem til løsningen med at overdække ladestanderne med solceller. Det lokalt ejede Energifællesskab Avedøre A.M.B.A. har påtaget sig både at opføre og drive anlægget for borgergruppen.

Borgmester Helle Adelborg satte straks kommunens elbil til opladning. Foto: Stina Felby Egerup Artiklen fortsætter under billedet

Dette er fremtiden Borgmester Helle Adelborg kom til indvielsen af de nye ladestandere i en af Hvidovre Kommunes seneste elbiler, og hun er begejstret for det nye tiltag.

- Dette er fremtiden, og etableringen af denne ladestation ser jeg faktisk som et af de første flagskibsprojekter her i Avedøre Green City. Den borgergruppe, som tog initiativ til projektet, har fortjent et stort skulderklap for idéen, og jeg er glad for, at vi fra Hvidovre Kommune har kunnet støtte projektet med midler fra vores Grøn By-pulje, sagde en stolt borgmester og tilføjede:

- Jeg håber, at der kommer flere gode idéer og tiltag herude, som kan inspirere andre og gøre det lettere for dem, der bor og kommer her i lokalområdet, at tage de grønne valg.

De nye ladestandere kan oplade fire biler ad gangen, og elbilsejere kan via en app eller med kreditkort betale per opladning og behøver således ikke et abonnement.