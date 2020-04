Et nyt bofællesskab for seniorer er på vej i Rødovre. PR-foto

Nyt seniorbofællesskab på vej

Rødovre Almennyttige Boligselskab (RAB) har planer om at opføre et nyt seniorbofællesskab.

- Det har i flere år været et stort ønske fra mange ældre i Rødovre, at vi får flere bofællesskaber. Derfor er jeg glad for, at det nu ser ud til, at en lang dialog med boligselskaberne bærer frugt, siger borgmester Britt Jensen (S).