Nyt samarbejde skal holde modet oppe hos virksomheder

Efter 8-10 måneder med smittefare og restriktioner er corona-tristheden ved at snige sig ind over os. Både i privatlivet og på arbejde.

- Jeg er enormt glad for samarbejdet - særligt i en periode, hvor mange virksomheder kæmper på mange fronter. Både i forhold til selve forretningen men også i forhold til ledelse. Rigtig mange må arbejde hjemme og ser kun kollegaerne på skærmen. For dem, der stadig skal møde fysisk ind på arbejdspladsen, så er det sociale samvær også meget begrænset. Det kræver en helt anden ledelse og det kræver, at man som leder tænker ud af boksen for at fastholde motivationen. Det vil vi gerne give noget inspiration til på dette webinar, siger Peter Lanng Nielsen, formand for DI Hovedstaden og adm. dir. i Keolis Danmark, som har hovedsæde i Glostrup.