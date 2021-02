Nyt samarbejde: Hobby- og fritidsvarer vækster under corona

To af dansk detailhandels pionerer er gået sammen om at give kunderne bedre indkøbsoplevelser online. Nemlig.com, som har hovedkvarter i Brøndby, har taget Søstrene Grene under sine vinger og giver nu sine kunder mulighed for at vælge imellem cirka 150 produkter fra søstrenes populære sortiment og klikke dem direkte i indkøbskurven, når de alligevel køber dagligvarer og måltidskasser online. Sortimentet tæller blandt andet hobbyartikler, køkkenartikler, personlig pleje, billederammer og et stort udbud af lys, servietter og festartikler.