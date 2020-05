Se billedserie Sådan kommer Brøndbyernes IFs nye klubhus til at se ud. Illustration: Domus Arkitekter

Send til din ven. X Artiklen: Nyt omdrejningspunkt for klublivet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt omdrejningspunkt for klublivet

Vestegnen - 24. maj 2020 kl. 06:59 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udvidelsen af klubfaciliteterne for Brøndbyernes IF er sat på skinner. Går det efter planen, vil moderniseringen af det nuværende klubhus være færdig i 2021, mens en ny stor tilbygning vil stå færdig i foråret 2022.

Rammerne for klublivet i Brøndbyernes IF får et ordentligt vristspark fremad, når kommunen de kommende år investerer 61,5 millioner kroner i dels en modernisering af det nuværende klubhus, dels opførelse af en ny bygning i tilknytning til det eksisterende klubhus.

- Projektet vil skabe optimale rammer for en moderne fodboldforening og den daglige brug af klubhusets faciliteter, lyder det fra Brøndbys borgmester Kent Magelund.

Mens bestyrelsesformand i Brøndbyernes IF, Christian Barrett forventer, at de nye faciliteter vil booste klublivet, og at klubhuset i endnu højere grad vil være et omdrejningspunkt i det sociale liv i klubben.

Skal imødekomme nye krav Brøndbyernes IF har gennem flere år ønsket bedre faciliteter, blandt andet til bad og omklædning, dommerrum, mødelokaler, fitness- og styrketræning. Det sker nu.

Det nuværende klubhus er fra 1983, og der er sket meget siden.

Brøndbyernes IF er vokset til at være en af landets største fodboldklubber og har i dag cirka 1.800 medlemmer. Mange kommer naturligvis fra Brøndby, men klubben har medlemmer fra hele Vestegnen,

Samtidig er der sket en markant udvikling i både klubben og i måden, som medlemmerne »bruger« klubben på.

Fx har klubben i dag en stærk kvinde- og pigefodbold afdeling med omkring 200 spillere, og det stiller nogle andre krav til omklædningsfaciliteter, end tilfældet var i 1983.

Desuden stilles der fra DBUs side generelt andre krav end dengang til omklædningsfaciliteter - ikke alene for breddeholdene, men også for eliteholdet i kvindeligaen.

En samlet klub Klubben er i den situation, at nogle hold simpelthen må bade og klæde om andre steder, når de skal træne og spille kampe, fordi der ikke er plads nok i det eksisterende klubhus. Det er ikke tilfredsstillende, påpeger formand Christian Barrett.

- Vi vil gerne have, at omklædningsrum og klubhus er det naturlige mødested før og efter træning og kamp. Det er i klubhuset, at det sociale liv og fællesskabet dannes, og det er værdier, som er en del af Brøndbys dna. Vi har et ønske om, at spillerne i højere grad - før og efter de har været ude at spille på banerne - mødes i omklædningsrummet og klubhuset. Det ligger der noget socialt og kulturelt i, understreger Christian Barrett.

- Nu får vi bade- og omklædningsfaciliteter, der kan rumme cirka 900 personer om dagen. Det betyder, at alle hold vil have mulighed for at være sammen før og efter træning og kampe, Jeg håber, at det - sammen med de øvrige faciliteter i det nye klubhus - kan medvirke til et endnu stærkere klubliv, hvor man har lyst til at hygge sig og være sammen, i stedet for at møde omklædt til træning og så tage hjem lige efter, siger formanden for Brøndbyernes IF.

Christian Barrett understreger, at netop dette fællesskab en stor del af klubbens dna. Et fællesskab på tværs af køn, alder og kulturel baggrund - og et fællesskab, som også eksisterer mellem Brøndbyernes IF og det professionelle Brøndby.

Kommer til at hænge sammen Borgmester Kent Magelund understreger, at Brøndby IF-fællesskabet er et vigtigt brand set med kommunale øjne, og at Brøndby Kommune derfor også er indstillet på at skabe gode rammer for det klubliv, som omfatter tusindvis af børn, unge og voksne.

- Nu går vi i gang. I første omgang skal der ske en renovering af det eksisterende klubhus, både ind- og udvendigt. Denne opdatering omfatter blandt andet en bedre tilgængelighed, da vi installerer en elevator i bygningen. Når så denne del af projektet er færdigt i 2021, så går vi i gang med at opføre "den blå boks", der skal udvide klubfaciliteterne. Det er en selvstændig bygning, der er placeret i forlængelse af det eksisterende klubhus, med en flot blå facade og masser af glas, der giver masser af lys, fortæller Kent Magelund.

Det nuværende klubhus og den nye bygning kommer til at hænge sammen via en glasgennemgang, så der bliver tale om ét samlet klubhus.

Der bliver tale om en markant udvidelse af klubfaciliteterne for Brøndbyernes IF. Det nuværende klubhus er på cirka 1500 kvadratmeter, og den ekstra bygning, der nu opføres, er på 1.570 kvadratmeter, så der er tale om en fordobling.

Går alt efter planen, vil det samlede nye klubhus kunne stå færdigt i 2022.

Måske penge til tribuneoverdækning Brøndbyernes IF har også med et ekstra ønske, der måske kan blive realiseret - i form af en hel eller delvis tribuneoverdækning på bane 2, som Brøndbys kvindeligahold benytter til deres hjemmekampe, og som ligger umiddelbart foran klubhuset. Ønsket er at få overdækket 2-400 tilskuerpladser, så banen lever op til de nyeste krav.

Det er dog ikke noget, som er indbygget i klubhusprojektet på nuværende tidspunkt, men tribuneoverdækningen kan komme med, hvis pengene rækker.

Lige nu er man i gang med at forberede EU-udbuddet på byggeriet af det nye klubhus. Og man er allerede gået i gang med at forberede flytningen af den jordvold, som ligger i forlængelse af det eksisterende klubhus, og hvor den nye bygning skal opføres. Det er mange kubikmeter jord, der skal fjernes og køres væk, og det skal helst ske, uden det skaber problemer for de fodboldbaner, der ligger ved siden af jordvolden.