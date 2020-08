Nyt netværk for børn og deres bedste- og oldeforældre

- Vi bedste- og oldeforældre kan mere, end vi tror. Og ved at samles i et netværk og blive inspireret af andre får vi mere mod på at lave flere ting med vores mindre barnebarn eller oldebarn. Jeg var selv usikker de første gange, jeg skulle passe mit oldebarn Elvira. Men man knytter hurtigt et bånd og gradvist turde jeg mere og mere - også at tage Elvira med på tur. Og så tænkte jeg, at hvis jeg kan, så er der mange andre, der også kan. Vi bedste- og oldeforældre tror ikke altid nok på os selv. Men det er en gave at kunne give de små en dag fri fra institution og opleve den lykke, det er at være sammen med dem, siger Lillian Christensen om baggrunden for idéen til netværket.