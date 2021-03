Nyt liv til hårde hvidevarer

I 2020 igangsatte Vestforbrænding i samarbejde med sine ejerkommuner et projekt for at øge det direkte genbrug og det var særligt hårde hvidevarer, man fokuserede på. Erfaringerne fra forsøget er positive.

Løsninger på, hvordan man kan genbruge elektronikaffald, og særligt genbrug af hårde hvidevarer, er det mest efterspurgte blandt Vestforbrændings ejerkommuner, men også løsninger på indsamling af genbrugsemner på genbrugsstationerne, fælles afsætning af genbrug og miljøgevinster ved genbrug prioriteres højt.

I 2020 satte Vestforbrænding et forsøg i gang i samarbejde med ejerkommunerne for at øge det direkte genbrug.

De første resultater af forsøget viser nu, at siden start er der indsamlet 2,9 ton kølemøbler og 7,5 tons øvrige hårde hvidevarer til genbrug. Det svarer til ca. 14 kølemøbler og 35 hårde hvidevarer hver måned, som går videre til genbrug. Disse tal vil se anderledes ud, når forsøget går fra at være et forsøg til drift i større skala.

Forsøget i praksis

Det var i sommeren 2020, at forsøgsmodellen om at indsamle og genbruge flere hårde hvidevarer blev igangsat sammen med virksomheden Elretur. Det skete fra genbrugsstationerne i Frederikssund og Glostrup kommuner.

Helt konkret foregår det ved, at reparationsvirksomheden Recirk, besøger en række genbrugsstationer og tager de hårde hvidevarer fra, som man mener har et genbrugspotentiale. Det er enten maskiner, der kræver mindre reparationer eller som kan bruges som reservedele i andre maskiner. Maskinerne sælges derefter online eller i fysiske butikker.

Positive erfaringer

Erfaringerne fra forsøget er meget positive, da de involverede genbrugsstationer oplever et godt samarbejde, og driften fungerer. Det fortæller ansvarlig leder af projektet, Kristian Bjerregaard Hansen, fra Vestforbrænding Genbrug og Genanvendelse:

- Vi er rigtig glade for, hvordan vores forsøg med hårde hvidevarer er startet og fungerer. Det viser, at vi har ramt rigtigt ved i første omgang at fokusere på hårde hvidevarer ud af de mange muligheder, der findes inden for elektronikaffald, og dermed opnå de erfaringer, der skal til for at få endnu mere til direkte genbrug.