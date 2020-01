Se billedserie Der er både humor og alvor, genkendelige figurer og abstrakte former blandt de skulpturer, som kunstneren FOS skaber specielt til kulturcentrets facader. Illustration fra skitseforslag af FOS

Send til din ven. X Artiklen: Nyt kulturhus: Digtere vender hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt kulturhus: Digtere vender hjem

Vestegnen - 19. januar 2020 kl. 12:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Billedkunstnerne Anders Bonnesen og FOS har med markante og finurlige værker vundet konkurrencen om kunst til Hvidovres kommende Kulturcenter Risbjerggård, som skal stå færdigt i efteråret 2022. Kulturcenter Risbjerggård skal opføres ved Hvidovrevej over for Hvidovre Rådhus.

Ikke alle ved, at de store danske digtere F. P. Jac og Michael Strunge kom fra Hvidovre. I fremtiden vil byens borgere og besøgende ikke være i tvivl. For når Hvidovres nye kulturcenter står færdigt, har kunstneren Anders Bonnesen placeret 160 sætninger fra de to digteres debutsamlinger i belægningen i og omkring Risbjerggård. Her kan man læse sætninger som »tågen er meget lidt tåget«, »vi er så mange smukt forskellige«, »og vi mødes sikkert et sted«. Ved at gå fra sætning til sætning kan man sammensætte sit eget unikke digt.

Bonnesens værk inviterer til at holde blikket fæstnet mod jorden. Men der bliver også god grund til at kigge op, når man går en tur rundt om bygningen. For på kulturcentrets facader vil kunstneren FOS' finurlige skulpturer påkalde sig opmærksomhed og sende et klart signal om, at dette er et hus til kunst og kultur.

Bonnesens og FOS' værker er resultatet af en konkurrence om kunst til kulturcentret, som Hvidovre Kommune udskrev i samarbejde med Statens Kunstfond. Oprindeligt var forventningen at få ét godt værk til stedet. Men to af de seks konkurrenceforslag havde så store kvaliteter, at kommunalbestyrelsen i Hvidovre besluttede at realisere dem begge. Det sker med en samlet økonomi på knap 2,5 millioner kroner - heraf kommer 1 million kroner fra Statens Kunstfond.

Borgmester Helle Adelborg er begejstret for de stærke Hvidovre-markører:

- Bonnesens fortælling om Strunge og Jac vækker en del af Hvidovres historie til live igen. Og selvom værket har sit omdrejningspunkt i kulturcentret, er der også store muligheder i at lade det knopskyde til andre dele af kommunen. FOS' markante skulpturer er på den anden side helt uadskillelige fra bygningen. De viser på lang afstand, hvad huset bruges til. Og de er så synlige i bybilledet, at de bliver et vartegn - ikke bare for kulturcentret - men for hele bymidten. Jeg er glad for, at et stort flertal i kommunalbestyrelsen var enige om at prioritere de to kunstværker, som kommer til at være et af Hvidovres vartegn i rigtig mange år fremover, siger Helle Adelborg.