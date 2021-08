Et nyt fodboldhold ?Team Arild? ser snart dagens lys. Det er for mænd med prostatakræft.

Send til din ven. X Artiklen: Nyt fodboldhold er for mænd med prostatakræft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt fodboldhold er for mænd med prostatakræft

Vestegnen - 16. august 2021 kl. 18:41 Kontakt redaktionen

Hvidovre får nu et fodboldhold for mænd med prostatakræft. Forbilledet er FC Prostata, som startede på Østerbro og siden er blevet bredt ud til flere danske byer. I et samarbejde mellem HIF og Hvidovre Sundhedscenter får Hvidovre nu et tilbud om motionsfodbold målrettet mænd med prostatakræft.

- Vi håber, at det at mødes og spille motionsfodbold et par gange om ugen, vil give deltagerne energi til at klare hverdagen med sygdom. Samtidig ved vi fra andre sammenhænge, at det at være en del af et fællesskab med andre, der har en kræftsygdom, giver både livskvalitet og humøret et løft, siger kræftkoordinator i Hvidovre Sundhedscenter Pernille Lyngholm.

Motion har god effekt Forskning viser, at regelmæssig motion har en god effekt for mænd med prostatakræft på fx kondition, muskelstyrke og træthed.

Du behøver ikke at have spillet fodbold før for at deltage. Det nye hold får navnet Team Arild efter afdøde Per Arild, der hele sit liv var engageret i sporten i Hvidovre og i HIF, hvor han blev æresmedlem i 2000.

- Team Arild er endnu et eksempel på, at når vi arbejder sammen - kommune og foreningsliv - så kan der opstå rigtig gode ting til glæde for i dette tilfælde mænd med prostatakræft. Det er rigtig godt, at vi nu får et tilbud målrettet denne gruppe her i Hvidovre i et godt samspil med HIF Fodbold, siger leder af sundhed og forebyggelse, Pia Jenfort.

Også borgmester Helle Adelborg glæder sig over det nye tilbud:

- Jeg er stolt af, at der med Team Arild kommer endnu et skud på stammen af forebyggende tiltag i Hvidovre Kommune. Og initiativet understreger endnu engang, at sundhed og forebyggelse også hænger sammen med sjov, gode oplevelser og fællesskab."

Mød op til informationsmøde Vil du høre mere om motionsfodboldholdet for mænd med prostatakræft, så mød op til informationsmødet tirsdag den 17. august kl. 15-16 i 'Tutten', de gamle kæmpers klubhus på Hvidovre Stadion, Sollentuna Allé 1. Den første træningsgang er gratis og ligger i forlængelse af informationsmødet. Team Arild træner herefter tirsdage og torsdage fra kl. 16-17 med en træner fra HIF, der er uddannet til at tage hensyn og give de rigtige udfordringer.