Nyt center på vej: Her skal behandling af hjerne- og rygmarvsskader samles

Vestegnen - 13. august 2021 kl. 19:18 Kontakt redaktionen

Fredag markerede Rigshospitalet byggeriet af det nye hus for hjerne- og rygmarvsskader, der er under opførsel i Glostrup ved en grundstensnedlæggelse, hvor blandt andre regionrådsformand Lars Gaardhøj (S) og centerdirektør for Neurocentret Jannick Brennum var til stede.

Som det første sted i Danmark samler Neurorehabiliteringshuset behandling, genoptræning og forskning i rygmarvsskader og hjerneskade, herunder også blodpropper i hjernen.

- Vi bygger et Neurorehabiliteringshus, der samler højt specialiseret genoptræning af mennesker med skade på hjerne og rygmarv i Østdanmark. Til gavn ikke blot for patienterne, men for hele familien, der som ofte ender i dyb krise, når deres kære bliver ramt. Derfor blive det nye hus også indrettet med tanke på de pårørende, siger regionrådsformand i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj (S).

Også for familien Rygmarvs- og hjerneskader rammer patienterne pludseligt og typisk efter ulykker eller akut sygdom. Det betyder store omvæltninger i hverdagen, ikke blot for patienten, men for hele familien. Familiehuset, der bliver en del af det nye Neurorehabiliteringshus, vil gøre det muligt for pårørende, der bor langt væk, at bo tæt på deres familiemedlem, mens de er indlagt.

Fakta om Neurorehabiliteringshuset Huset bliver på 25.000 m2 med:

- 125 sengestuer med eget bad og toilet

- Ambulatorier

- Træningsrum

- Multihal

- Træningsbassin

- Forskningsafsnit

- Familiehus for pårørende

- Innovations- og Videnscenter for Neurorehabilitering

- I dag er patienternes behandlingssted afgjort af, om deres skade sidder under eller over hjernestammen. Men mange af de udfordringer, patienterne og deres familier møder efterfølgende, er de samme. Derfor har vi også stor gavn af at samle vores faggrupper og viden om behandling og genoptræning ét sted, siger Jannick Brennum, centerdirektør i Neurocentret, Rigshospitalet.

Byggeriet forventes at stå færdigt i løbet af sensommeren 2022. Afdelingerne forventes at begynde indflytningen i 2023.

Det nye hus samler behandlinger og fagfolk inden for både hjerneskade, rygmarvsskade, blodpropper og blødninger i hjernen, der tidligere har været fordelt i forskellige afdelinger.