Ressourceindsamling A/S skal nu tømme affald i blandt andet Ishøj, Vallensbæk og Albertslund.

Nyt affaldsselskab på hjul

Fra i dag vil der stå Ressourceindsamling A/S på siden af skraldebilerne, når der hentes affald i blandt andet Ishøj, Vallensbæk og Albertslund. Og renovationsarbejderne vil have et nyt logo på tøjet.