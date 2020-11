Brøndby har fået en dårlig start i futsalligaen. Det er blevet til to nederlag i to kampe. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Nyt Brøndby-nederlag i futsalligaen

Vestegnen - 23. november 2020 kl. 15:50

Brøndby IF Futsal skulle søndag forsøge at rejse sig hjemme mod JB Gentofte Futsal, efter at have tabt sæsonens første kamp i futsalligaen 7-1 til Albertslund. Kampen blev spillet i Brøndby Stadionhal1 foran 125 tilskuere.

JB Gentofte Futsal, der er forsvarende mestre, spillede 3-3 i deres første kamp, så det var to hold, der begge jagtede sæsonens første sejr.

Kampen startede skidt for Brøndby IF, da de hurtigt kom bagud, men allerede efter tre minutters spil blev der bragt balance i tingene, da Nickolai Bagge Kaae udlignede JB Gentoftes tidlige føringsmål.

Det var egentlig Gentofte, der sad mest på spillet i starten, men cirka syv minutter efter udligningen, satte Brøndby en flot sekvens sammen med gode hurtige pasninger, som endte med, at Mikkel Bredfeldt bankede kuglen i nettet og gav drengene fra Vestegnen en føring på 2-1.

Gentofte Futsal fortsatte med at have et lille overtag i spillet og begge hold havde flere fine muligheder. Seks minutter før 1. halvleg var slut, udmøntede JB Gentofte's overtag sig dog i en scoring til 2-2 og blot et enkelt minut senere, tog Gentofte føringen igen, da en ellers velspillende Brøndby-keeper blev passeret for tredje gang. 1. halvleg sluttede med en 3-2-føring til udeholdet fra JB Gentofte.

2. halvleg startede i samme stil som 1. halvleg sluttede. Begge hold havde fine muligheder, men Gentofte var skarpest og fem minutter efter pausen udbyggede Gentofte sin føring til 4-2. Brøndby IF kæmpede ihærdigt for at komme tilbage, men energien var ved at være brugt. Og med 13 minutter tilbage gjorde Gentofte det til 5-2 og yderligere 6-2 cirka to minutter senere.

Hjemmeholdet lignede nogle, der ikke havde energi til mere i kampen, men med syv minutter igen udnyttede Brøndby en dobbeltchance, som endte med et selvmål og dermed reducerede Brøndby til 3-6.

Brøndby prøvede til allersidst at lægge et tryk på Gentofte i jagten på point, men desværre for de blå-gule blev de fanget i en kontra og Gentofte øgede igen sin føring til 7-3. Det tog fuldstændig gassen af Brøndby-ballonen. JB Gentofte Futsal scorede nemlig både til 8-3 og 9-3 i de efterfølgende minutter, hvilket også blev kampes resultat.

Brøndby IF måtte derfor igen gå fra banen uden en sejr, mens JB Gentofte Futsal har fire point efter de første to kampe.