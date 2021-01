Nye tests skal opspore den britiske mutation

Virksomheden analyserer på nuværende tidspunkt allerede SARS-CoV-2 PCR-tests for de danske myndigheder, og har i lyset den seneste udvikling besluttet at øge testkapacitet yderligere for at klare det forventede pres i forbindelse med de nye mutationers spredning . Eurofins lancerer nu desuden sin helt nye test (NovaType, et SARS-CoV-2 RT-PCR-assay), som på kort tid kan identificere de nye mutationer og derfor muliggør en bedre overvågning af mutationernes spredning.

Eurofins nye test stilles til rådighed for sundhedsmyndigheder i en række europæiske lande, herunder Danmark, til forsøg og mulig medtagelse i deres overvågningsprogrammer. Testen er ideel til gentestning af tidligere positive prøver på grund af den korte svartid, hvilket vil give myndighederne et langt bedre overblik over mutationernes udbredelse og gøre det muligt at spore dem mere effektivt fremover.