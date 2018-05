Nye kortfilm giver unikt samtidsbillede

»Vi er kommet meget rundt om Vallensbæk, for eksempel i filmen om bolig og byggeri - her kan man høre temmelig meget om kommunens udvikling. Det var også rigtig spændende at tale med de mange ildsjæle, der fortalte om deres aktiviteter,« fortæller Ingolf Mathiesen fra Vallensbæk Lokalhistoriske Forening, der har været en af drivkræfterne i projektet.

»Det har været en fantastisk rejse at lave de her film. Vi har mødt nogle enestående mennesker og oplevet et foreningsliv og en lang række borgere, der har været ekstremt imødekommende over for projektet,« fortæller han.