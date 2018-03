Nye kendte navne på festival

Når dørene slås op om søndag den 26. august på Glostrup Festival 2018, er det i år under temaet jazz for store og små.

»Børn er jazz, for jazz handler om 100 procent nærvær. Vi kan lære meget af børnene, for dem er det ok at være helt vildt ked af det - og at være helt vild glad!«